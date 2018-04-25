Общество

24 минуты назад

9 мая над площадью Победы могут пролететь боевые самолеты

2 132
#День Победы
9 мая над площадью Победы могут пролететь боевые самолеты

Детальное обсуждение мероприятий, которые пройдут в Липецке в День Победы, состоялось на совещании у заместителя главы администрации города Евгения Павлова. 

В этом году формат проведения праздника радикально меняется. Около 9 часов утра 9 Мая на площади Героев пройдут памятные мероприятия – руководители региона и города, представители общественных объединений, предприятий и организаций возложат цветы к мемориалу павших в Великой Отечественной войне у Вечного огня.  Движение транспорта на улице Гагарина на это время перекрываться не будет, ограничат его лишь на примыкающей к площади полосе.  

Основные торжества в 10 часов утра начнутся на площади Победы. Впервые  здесь  состоятся митинг, на который пригласят ветеранов, и военный марш-парад.  Около 11 часов отсюда стартует по Советской «Бессмертный полк». На протяжении всего пути его будет сопровождать музыка военных лет из специально установленных к этому дню по всей улице репродукторов.   

В настоящее время площадь активно готовят к празднику. Освобожденная от лишних проводов территория выглядит, безусловно, просторнее: транспортники демонтировали старую контактную сеть, вывезли 13 предназначавшихся для нее опор. Управление главного смотрителя города до 9 Мая заменит современными остановочные павильоны у магазина «Меркурий». В витринах торгового центра вместо рекламы будет размещены баннеры с георгиевской лентой. Аналогичное предложение городской центр рекламы сделает другим расположенным на площади магазинам. Остановки с торговыми павильонами в районе Центрального рынка  должны быть почищены и покрашены владельцами. Кроме того, на окружающее площадь дорожное полотно нанесут разметку, вымоют и покрасят ограждения. 

Предполагается, что площадь начнет заполняться участниками митинга и шествия с 8 часов утра. Закрыта для транспорта она будет значительно раньше. Соответственно  временно изменятся автобусные маршруты.  В параде примут участие военные, кадеты, юнармейцы. Перед ними пройдет техника.  Возможно, возвращаясь с московского парада, горожан порадуют липецкие летчики. 

Праздник продолжится на площади Петра Великого, куда проследуют колонны «Бессмертного полка». В 11 часов здесь будут организованы концертная программа, солдатские привалы, традиционная каша из трех полевых кухонь.  Вечером здесь же состоится большой концерт и салют Победы.

Особое внимание на совещании уделялось обеспечению безопасности участников торжеств.  Войти на площадь Победы можно будет только через контрольно-пропускные пункты, которые организуют в трех местах: от проспекта Победы, от улицы Неделина и района Центрального рынка. На время проведения мероприятий подземный переход у Центрального рынка планируют закрыть. Дежурство в местах массового пребывания людей будут нести усиленные наряды полиции, народные дружинники, медицинские бригады, сообщает пресс-служба администрации Липецка.    


2 132
#День Победы

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Коммунист

10 минут назад
Что за шляпа?, " Перед ними пройдет техника. Возможно, возвращаясь с московского парада, горожан порадуют липецкие летчики."
ответить

Что за шляпа?

13 минут назад
А где про самолеты написано?
ответить

Еще в рубрике

Экологи просят содействия липчан в выявлении «авторов» свалки у микрорайона «Елецкий»
#свалка
9
Экологи просят содействия липчан в выявлении «авторов» свалки у микрорайона «Елецкий»

сегодня, 16:57

Общество
Липецким казачьим атаманом стал урядник Пшонкин
#казаки
33
Липецким казачьим атаманом стал урядник Пшонкин

сегодня, 15:07

Общество
В Липецкой области начинается «Вахта Памяти»
#вахта памяти
В Липецкой области начинается «Вахта Памяти»

сегодня, 14:31

Общество
Православные самбисты Ельца вернулись с победами с «Ледового побоища»
#самбо
11
Православные самбисты Ельца вернулись с победами с «Ледового побоища»

сегодня, 13:57

Общество
Жительницу Чаплыгина обокрали в электричке
2
Жительницу Чаплыгина обокрали в электричке

сегодня, 13:27

Общество
В Липецке кукольное театральное представление пройдет под открытым небом
#кукольный театр
В Липецке кукольное театральное представление пройдет под открытым небом

сегодня, 12:11

Общество