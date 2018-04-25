9 мая над площадью Победы могут пролететь боевые самолеты

Детальное обсуждение мероприятий, которые пройдут в Липецке в День Победы, состоялось на совещании у заместителя главы администрации города Евгения Павлова.

В этом году формат проведения праздника радикально меняется. Около 9 часов утра 9 Мая на площади Героев пройдут памятные мероприятия – руководители региона и города, представители общественных объединений, предприятий и организаций возложат цветы к мемориалу павших в Великой Отечественной войне у Вечного огня. Движение транспорта на улице Гагарина на это время перекрываться не будет, ограничат его лишь на примыкающей к площади полосе.

Основные торжества в 10 часов утра начнутся на площади Победы. Впервые здесь состоятся митинг, на который пригласят ветеранов, и военный марш-парад. Около 11 часов отсюда стартует по Советской «Бессмертный полк». На протяжении всего пути его будет сопровождать музыка военных лет из специально установленных к этому дню по всей улице репродукторов.

В настоящее время площадь активно готовят к празднику. Освобожденная от лишних проводов территория выглядит, безусловно, просторнее: транспортники демонтировали старую контактную сеть, вывезли 13 предназначавшихся для нее опор. Управление главного смотрителя города до 9 Мая заменит современными остановочные павильоны у магазина «Меркурий». В витринах торгового центра вместо рекламы будет размещены баннеры с георгиевской лентой. Аналогичное предложение городской центр рекламы сделает другим расположенным на площади магазинам. Остановки с торговыми павильонами в районе Центрального рынка должны быть почищены и покрашены владельцами. Кроме того, на окружающее площадь дорожное полотно нанесут разметку, вымоют и покрасят ограждения.

Предполагается, что площадь начнет заполняться участниками митинга и шествия с 8 часов утра. Закрыта для транспорта она будет значительно раньше. Соответственно временно изменятся автобусные маршруты. В параде примут участие военные, кадеты, юнармейцы. Перед ними пройдет техника. Возможно, возвращаясь с московского парада, горожан порадуют липецкие летчики.

Праздник продолжится на площади Петра Великого, куда проследуют колонны «Бессмертного полка». В 11 часов здесь будут организованы концертная программа, солдатские привалы, традиционная каша из трех полевых кухонь. Вечером здесь же состоится большой концерт и салют Победы.

Особое внимание на совещании уделялось обеспечению безопасности участников торжеств. Войти на площадь Победы можно будет только через контрольно-пропускные пункты, которые организуют в трех местах: от проспекта Победы, от улицы Неделина и района Центрального рынка. На время проведения мероприятий подземный переход у Центрального рынка планируют закрыть. Дежурство в местах массового пребывания людей будут нести усиленные наряды полиции, народные дружинники, медицинские бригады, сообщает пресс-служба администрации Липецка.