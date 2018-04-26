Общество

сегодня, 08:00

Наличие задолженности за капремонт может стать причиной ограничения выезда за границу

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#ФКР
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Наличие задолженности за капремонт может стать причиной ограничения выезда за границу

В преддверии майских праздников Фонд капитального ремонта Липецкой области рекомендует проверить наличие задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, так как это может стать причиной ограничения выезда за пределы Российской Федерации.

Вы можете проверить зачисление оплаты и наличие задолженности,  внимательно изучив квитанцию на оплату взноса на капитальный ремонт, а также в личном кабинете на сайте Фонда капитального ремонта Липецкой области. 

Осуществить оплату возможно через любую кредитную организацию, а также через официальный сайт Фонда, используя номер своего лицевого счета. 

Если все же Вы столкнулись с ситуацией, когда наличие неисполненной задолженности по уплате взносов послужило основанием для наложения ограничений, необходимо обратиться с чеком об оплате долга в Фонд капитального ремонта Липецкой области. Фонд капитального ремонта Липецкой области незамедлительно направит в Службу судебных приставов заявление о снятии запрета, либо обратиться непосредственно в Службу судебных приставов.

"PR"
764
#ФКР
2

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