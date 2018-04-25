Погода в Липецке

сегодня, 17:40

В Липецкой области дожди, грозы и до +21

3 817
#гроза
В Липецкой области дожди, грозы и до +21

В ближайшие трое суток с прохождением по территории Липецкой области атмосферных фронтов атлантического циклона пройдут дожди различной интенсивности, возможна гроза. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 апреля 13-15 градусов тепла, что выше нормы на 3-5 градусов, 27-28 апреля в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие местами умеренные дожди, днем также умеренные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек, возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +7 до +12 градусов, днем от 16 до 21 градуса тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 19 до 21 градуса тепла. 

Самым теплым день 26 апреля в Липецке был в 2001 году: +26, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2003 году — 5 градусов мороза.

 

3 817
#гроза

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

valerafromsplus

40 минут назад
Наташа, ну сегодня в районе полудня хоть пару минут, но неприятно было тем, кто на улице находился.
ответить

valerafromsplus

41 минуту назад
Радиолюбитель, ты где, дорогой?
ответить

Наташа

43 минуты назад
Не уж то в окно поглядели и увидели, что дождь с градом прошел)))
ответить

Еще в рубрике

Энцефалитные клещи добрались до Москвы
#клещи
7
Энцефалитные клещи добрались до Москвы

вчера, 14:56

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +18
#дожди
В Липецкой области дожди и до +18

вчера, 14:15

Погода в Липецке
В Липецкой области ночные заморозки до -3
В Липецкой области ночные заморозки до -3

23.04.2018 14:32

Погода в Липецке
Новая неделя начнется с ночного похолодания до -3
#похолодание
24
Новая неделя начнется с ночного похолодания до -3

22.04.2018 16:13

Погода в Липецке
На Липецк надвигается гроза
#гроза
50
На Липецк надвигается гроза

21.04.2018 19:44

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +12
#дожди
В Липецкой области дожди и до +12

21.04.2018 13:12

Погода в Липецке