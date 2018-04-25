В Липецкой области дожди, грозы и до +21

В ближайшие трое суток с прохождением по территории Липецкой области атмосферных фронтов атлантического циклона пройдут дожди различной интенсивности, возможна гроза.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 апреля 13-15 градусов тепла, что выше нормы на 3-5 градусов, 27-28 апреля в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие местами умеренные дожди, днем также умеренные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек, возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +7 до +12 градусов, днем от 16 до 21 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 19 до 21 градуса тепла.

Самым теплым день 26 апреля в Липецке был в 2001 году: +26, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2003 году — 5 градусов мороза.