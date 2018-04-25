Лучшие снайперы страны открыли огонь в Липецке (ФОТО)

Первый награды первенства России по стендовой стрельбе в нашем городе нашли обладателей.

Липецк в очередной раз на несколько дней превратился в столицу российской стендовой стрельбы. Стрелково-стендовый комплекс «Липецкий Металлург» принимает участников командного первенства России и личных Всероссийских соревнований по стрельбе среди спортсменов до 21 года. Первые медали соревнований уже нашли своих обладателей.







Напряженная борьба развернулась в одном из самых зрелищных и сравнительно новых видах программы – соревнованиях в упражнении «трап» среди смешанных команд, в состав которых входят по одному юноше и девушке.

В финал вышли сразу две липецкие команды – Эдуард Гуляев/Ангелина Руднева и Дмитрий Исаев/Дарья Семьянова, причем в квалификации липчане показали лучший результат среди всех участников – по 130 пораженных мишеней из 150 возможных.







Конкуренцию составляли сборные Краснодара (126 очков в квалификации), республики Саха-Якутия (123), Татарстана (121) и Москвы (119).







В решающей стадии предварительные результаты не учитываются, стрельба начинается с «чистого листа». Первыми по ходу финала отсеялись москвичи, за ними – якуты.



Строгий арбитр Кирилл Фокеев.



На три призовых места продолжили претендовать четыре команды, из них две – липецкие. Увы, но нервы подвели Исаева и Семьянову, которые начали чаще промахиваться и в итоге были вынуждены зачехлить ружья, став «четвертыми лишними на пьедестале».







Гуляев и Руднева старались, но в итоге остались только третьими (22 пораженные мишени в финале).

Спор за «золото» продолжили представители Татарстана и Краснодара, у которых по итогам основной серии из 50 выстрелов оказался одинаковый результат – 29 очков.



"Всегда мы делим поровну и воду, и патроны..."



Потребовалась перестрелка: краснодарец Денис Штанько промахнулся в первом же выстреле, причем тренер громко прокомментировал эту неудачу словом, которое, будем надеяться, спортсмен не услышал.







Стрелявший следом Даниил Маслов из Татарстана, напротив, стер в пыль тарелочку, и по итогам перестрелки со счетом 1:0 принес себе и своей подруге по команде «золотые» медали.

Мечта любого стрелка: тарелочка обращается в пыль...



Таким образом призовые места распределились следующим образом.





Победили Данил Маслов и Татьяна Саранская (Татарстан)





На втором месте Денис Шульгин и Дарья Штанько (Краснодар).





На третьем Эдуард Гуляев и Ангелина Руднева (Липецк). Тренер после финала сказала своим подопечным: "Молодцы, что заняли третье место, но могли лучше".

Накануне завершились соревнования в женском «трапе». Здесь триумфа добилась наша Дарья Семьянова. В личном зачете она завоевала «золото» - 103 из 125 пораженных мишеней в квалификации и 28 в финале. На втором месте финишировала Карима Латыпова из Татарстана (99, 27), на третьем – чемпионка в смешанных парах Саранская (97, 21).







В командном зачете Семьянова, Руднева, а также Татьяна Овчинникова обеспечили себе «золотые» медали победительниц первенства России - 279 пораженных мишеней из 375. «Серебро» и «бронза» соответственно у первой и второй сборных Татарстана (по 276 очков).







После розыгрыша трех комплектов наград на счету липчан два «золота» и одна «бронза» - неплохо, не правда ли? Соревнования продлятся до 28 апреля.





