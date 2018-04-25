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35 минут назад

Крым перенес дату введения курортного сбора

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Крым перенес дату введения курортного сбора

Госсовет Крыма перенёс введение курортного сбора на 1 мая 2019 года

Госсовет Крыма принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение было принято единогласно 66 депутатами.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко объяснил перенос эксперимента. Так, по его словам, это обусловлено рядом факторов. "Мы получили большое количество обращений от отелей, санаториев с просьбой не вводить его сейчас. Здесь мы пошли навстречу бизнесу", — пояснил он.

Кроме того, перенос связан с предстоящими изменениями транспортных потоков в связи с открытием нового терминала аэропорта Симферополя и автодорожной части Крымского моста.

Министр уточнил, что ставка курортного сбора в Крыму составит 10 рублей с одного человека в сутки.
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