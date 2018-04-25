В мире
47 минут назад
Ученые создали 3D-принтер для печати еды
Продукты не будут отличаться от обычных ни вкусом, ни содержанием
Корейские ученые из Женского университета Ихва создали 3D-принтер, способный печатать еду, которая не будет отличаться от стандартных продуктов, - сообщает ПолитЭксперт.
Для создания устройством готового продукта питания, необходимо при температуре -100 градусов по Цельсию измельчить в пыль белки, жиры, углеводы и витамины. Затем этой смеси путем термической обработки придают вид пористой пленки, из нескольких слоев которой получается продукт.
Уникальность разработки заключается в том, что, совмещая плёнки с различным содержанием белков, углеводов, микроэлементов и витаминов, можно получить продукт, насыщенный питательными веществами в необходимой пропорции. Кроме того, можно экспериментировать с вкусовой палитрой продукта, совмещая, например, порошкообразные грушу и яблоко.
Для создания устройством готового продукта питания, необходимо при температуре -100 градусов по Цельсию измельчить в пыль белки, жиры, углеводы и витамины. Затем этой смеси путем термической обработки придают вид пористой пленки, из нескольких слоев которой получается продукт.
Уникальность разработки заключается в том, что, совмещая плёнки с различным содержанием белков, углеводов, микроэлементов и витаминов, можно получить продукт, насыщенный питательными веществами в необходимой пропорции. Кроме того, можно экспериментировать с вкусовой палитрой продукта, совмещая, например, порошкообразные грушу и яблоко.