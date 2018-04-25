Девчонки из Липецка представят Россию в первенстве Европы по ушу (ФОТО)

Валерия и Софья опередили 10 сильнейших пар страны.

В Московском дому ушу триумфа добились липчанки Валерия Цандекова и Софья Широбоких.







Наши землячки стали победительницами первенства России в дисциплине таолу дуйлянь гуйдин т.е. в соревнованиях пар, демонстрирующих показательную технику. Тандем из Липецка опередил 10 сильнейших пар страны из Москвы и 7 федеральных округов.

Наши девчонки выше всех.



Стоит отметить, что Валерия и Софья уже во второй раз выигрывают первенство России. Новый успех открыл им двери в сборную России, цвета которой они теперь будут защищать в первенстве Европы, стартующем 14 мая в Москве.



Какой же солдат...



Подготовили девчат Роман Цандеков и президент липецкой областной федерации ушу Андрей Дмитриев.

Параллельно проходило и первенство России по ушу-саньда, где бой идет уже не «с тенью», а с реальным противником. И здесь нашим землякам есть чем похвастаться: «золотую» медаль завоевала Алина Вялых (17-18 лет до 56 кг).





Алина на вершине пьедестала почета.

«Серебряные» награды у Сергея Захарычева (17-18 лет до 80 кг) и Алины Кожемякиной (13-14 лет до 52 кг). Подготовили ребят Геннадий и Артем Шаталовы.







Добавим, что всего в соревнованиях выступали около тысячи (!) спортсменов, прошедших отбор в 8-ми федеральных округах РФ.

Сборная ЦФО, в состав которой вошли полтора десятка наших земляков.



Государственный тренер по единоборствам и известный телеведущий Глеб Музруков.

