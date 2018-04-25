сегодня, 15:59
Девчонки из Липецка представят Россию в первенстве Европы по ушу (ФОТО)
Валерия и Софья опередили 10 сильнейших пар страны.
В Московском дому ушу триумфа добились липчанки Валерия Цандекова и Софья Широбоких.
Наши землячки стали победительницами первенства России в дисциплине таолу дуйлянь гуйдин т.е. в соревнованиях пар, демонстрирующих показательную технику. Тандем из Липецка опередил 10 сильнейших пар страны из Москвы и 7 федеральных округов.
Наши девчонки выше всех.
Стоит отметить, что Валерия и Софья уже во второй раз выигрывают первенство России. Новый успех открыл им двери в сборную России, цвета которой они теперь будут защищать в первенстве Европы, стартующем 14 мая в Москве.
Какой же солдат...
Подготовили девчат Роман Цандеков и президент липецкой областной федерации ушу Андрей Дмитриев.
Параллельно проходило и первенство России по ушу-саньда, где бой идет уже не «с тенью», а с реальным противником. И здесь нашим землякам есть чем похвастаться: «золотую» медаль завоевала Алина Вялых (17-18 лет до 56 кг).
Алина на вершине пьедестала почета.
«Серебряные» награды у Сергея Захарычева (17-18 лет до 80 кг) и Алины Кожемякиной (13-14 лет до 52 кг). Подготовили ребят Геннадий и Артем Шаталовы.
Сергей Захарычев.
Добавим, что всего в соревнованиях выступали около тысячи (!) спортсменов, прошедших отбор в 8-ми федеральных округах РФ.
Сборная ЦФО, в состав которой вошли полтора десятка наших земляков.
Государственный тренер по единоборствам и известный телеведущий Глеб Музруков.