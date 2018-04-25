Липецкий динамовец в турнире ММА победил москвича

Андрей Челбаев продолжает нарабатывать рейтинг в смешанных единоборствах.

В Москве состоялся этап турниров по смешанному боевому единоборству (ММА) «Открытая лига».

Липецкий динамовец Андрей Челбаев вышел против москвича Санжебека Усманова. Как рассказал GOROD48 официальный представитель Союза смешанных боевых единоборств в Липецкой области Сергей Калгин, бой получился сложным, но в итоге липчанин все же вырвал победу по очкам.

«Открытая лига» - это соревнования, в котором выступают представители различных региональных федераций ММА. Их цель – повысить свой рейтинг, чтобы затем участвовать в соревнованиях более высокого уровня, вплоть до международного.

Андрей Челбаев, которому в этом году исполнится 24 года, выступает в легком весе до 57 кг. Основная его специальность – бокс, он занимается этим видом под руководством тренера липецкого «Динамо» Алексея Воробьева. Андрей прошел срочную службу в воздушно-десантных войсках, стал чемпионом ВДВ по боксу. Вернувшись из армии, решил выступать по смешанным единоборствам, поэтому в группу его тренеров вошел мастер спорта по самбо и дзюдо Андрей Шишкин. Сейчас продолжает тренировки под общим руководством известного липецкого наставника Игоря Воротынцева и продолжает нарабатывать рейтинг в ММА. На его счету уже несколько боев в смешанных единоборствах.