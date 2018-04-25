В России

50 минут назад

Российские чиновники вывели миллиарды в офшоры‍

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#Россия #чиновники #деньги
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Российские чиновники вывели миллиарды в офшоры‍

Руководитель Росфинмониторинга признал, что среди участников сомнительных операций есть публичные должностные лица, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней.

Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье, на основании которого уже выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, - завил глава ведомства Юрий Чиханчин.

К таким публикациям относятся, в числе прочего, панамское, райское и английское досье. "Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье", — рассказал Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".

Он отметил, что ведомство выявило множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей, в которых участвовали подконтрольные россиянам юрлица.

"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней.", — добавил глава Росфинмониторинга.

Результаты расследования направлены в правоохранительные органы, - передает РИА-Новости.

312
#Россия #чиновники #деньги
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