Пожар уничтожил содержимое сарая

Хозяин хранил там хлам.

Пожар произошёл сегодня на улице Репина в Липецке. Пожарных вызвали туда днём из-за возгорания в хозяйственной постройке.



Вероятной причиной пожара в сарае стало короткое замыкание. Оно привело к тому, что огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Внутри сарая хозяин постройки хранил бытовой хлам. Он полностью уничтожен. Пострадало и само здание.