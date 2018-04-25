Происшествия

сегодня, 14:59

Пожар уничтожил содержимое сарая

445
#Пожар #огонь
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Пожар уничтожил содержимое сарая

Хозяин хранил там хлам.

Пожар произошёл сегодня на улице Репина в Липецке. Пожарных вызвали туда днём из-за возгорания в хозяйственной постройке.

Вероятной причиной пожара в сарае стало короткое замыкание. Оно привело к тому, что огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Внутри сарая хозяин постройки хранил бытовой хлам. Он полностью уничтожен. Пострадало и само здание.
445
#Пожар #огонь
3

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