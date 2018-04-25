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Житель области нашел в поле патроны и получил год ограничения свободы

10 983
#боеприпасы #оружие
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Житель области нашел в поле патроны и получил год ограничения свободы

Приговором Чаплыгинского районного суда житель Чаплыгина признан виновным в незаконном хранении боеприпасов.

Как установлено материалами уголовного дела, в 2011 году подсудимый возле села Конюшки нашел семь патронов образца 1943 года к автоматами и ручным пулеметам конструкции Калашникова, пригодных для стрельбы.

Патроны подсудимый оставил себе и незаконно хранил их до момента изъятия сотрудниками полиции.

Учитывая, что подсудимый полностью признал свою вину, ранее не привлекался к уголовной ответственности, суд приговорил виновного к году ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

 

10 983
#боеприпасы #оружие
3

Комментарии (11)

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ттт

25 секунд назад
короче к чему то похожему на оружие можно прикасаться только если ты полицай или военный и только по служебным делам - за все остальное срок от года. Случись нужда воевать - народ будет от оружия шарахаться, типо у государства есть военные на зарплате ими и воюйте .
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123 таксист

2 минуты назад
Ох и сказочник
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Вася

9 минут назад
Не храните в банке, храните в сейфе...
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BLOOD_JO

13 минут назад
А ничего что Калашников автомат после ВОВ сконструировал?
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Боцман

15 минут назад
А если бы нашел и автомат- то был бы мером в Ильце.
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Военрук

20 минут назад
Ппатрон 7,62 для калашникова называется "Промежуточный патрон 7,62 образца 1943г"
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Беспредел

48 минут назад
Год ни за что!!!
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Дурдом

52 минуты назад
Или писаки с ума сошли, либо полиция... Какой автомат Калашникова в 1943 году? бред полный
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ттт

52 минуты назад
1943 году Калашникову 16 лет было, никого не напрягает что мужика по факту посадили на год даже не за ствол - за 7шт. патронов неизвестно к какому оружию пролежавших в земле 70 лет. Может тогда и базы хранения боеприпасов ненужны? вывалить патроны в ближайшем поле и пусть себе хранятся.
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хоровод

55 минут назад
год ни за что, люди людей убивают, сбивают пьяные или обдурманеные, а тут тупо считай лом металла нашел и на тебе. Подстава натуральная
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