Житель области нашел в поле патроны и получил год ограничения свободы

Приговором Чаплыгинского районного суда житель Чаплыгина признан виновным в незаконном хранении боеприпасов.

Как установлено материалами уголовного дела, в 2011 году подсудимый возле села Конюшки нашел семь патронов образца 1943 года к автоматами и ручным пулеметам конструкции Калашникова, пригодных для стрельбы.

Патроны подсудимый оставил себе и незаконно хранил их до момента изъятия сотрудниками полиции.

Учитывая, что подсудимый полностью признал свою вину, ранее не привлекался к уголовной ответственности, суд приговорил виновного к году ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.