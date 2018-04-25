Общество

сегодня, 14:31

В Липецкой области начинается «Вахта Памяти»

338
#вахта памяти
3
В Липецкой области начинается «Вахта Памяти»

Уже завтра липецкие поисковики откроют «Вахту памяти» на высоте «Огурец» в Воловском районе

Липецкая общественная организация «Экспедиционный клуб «Неунываки» со среды приступит к поисковым работам в районе села Ломигоры, на так называемой высоте «Огурец». Кром поиска захоронений красноармейцев погибших в годы войны у этой высоты, поисковики будут проводить уроки мужества в школах Воловского района.

Завершится первый этап «Вахты памяти» 9 мая митингом на высоте «Огурец».

338
#вахта памяти
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецким казачьим атаманом стал урядник Пшонкин
#казаки
3
Липецким казачьим атаманом стал урядник Пшонкин

50 минут назад

Общество
Православные самбисты Ельца вернулись с победами с «Ледового побоища»
#самбо
3
Православные самбисты Ельца вернулись с победами с «Ледового побоища»

сегодня, 13:57

Общество
Жительницу Чаплыгина обокрали в электричке
Жительницу Чаплыгина обокрали в электричке

сегодня, 13:27

Общество
В Липецке кукольное театральное представление пройдет под открытым небом
#кукольный театр
В Липецке кукольное театральное представление пройдет под открытым небом

сегодня, 12:11

Общество
В Липецке стартовала акция «Георгиевская ленточка»
#День Победы #Георгиевская ленточка
20
В Липецке стартовала акция «Георгиевская ленточка»

сегодня, 11:58

Общество
Депутат областного Совета Олег Хомутинников снова прогулял сессию
#Олег Хомутинников
31
Депутат областного Совета Олег Хомутинников снова прогулял сессию

сегодня, 11:23

Общество