В Липецкой области начинается «Вахта Памяти»

Уже завтра липецкие поисковики откроют «Вахту памяти» на высоте «Огурец» в Воловском районе

Липецкая общественная организация «Экспедиционный клуб «Неунываки» со среды приступит к поисковым работам в районе села Ломигоры, на так называемой высоте «Огурец». Кром поиска захоронений красноармейцев погибших в годы войны у этой высоты, поисковики будут проводить уроки мужества в школах Воловского района.

Завершится первый этап «Вахты памяти» 9 мая митингом на высоте «Огурец».