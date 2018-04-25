Областную акцию «За бег» открыли представители разных видов спорта (ФОТО)

С апреля по сентябрь жителям Липецкой области предлагают не ходить, а бегать.

Вчера в парке «Победы» можно было увидеть десятки одновременно бегущих людей – это не плановая тренировка и не забег группы здоровья, а старт массовой областной спортивной акции.

Мероприятие под названием «За бег» бедует проводиться в регионе с апреля по сентябрь текущего года.

Его суть в том, что каждый желающий может выйти на старт любого из многочисленных забегов, почувствовать на себе, что движение - это здорово и приобщиться к физкультуре и спорту. Увенчает мероприятие сентябрьский забег на 5 и 10 км (каждый выбирает дистанцию по своему желанию), а для начала любителям здорового образа жизни предложили упрощенный вариант – 1 и 5 км.



Подать заявку на участие можно прямо на месте.



Открытие акции «За бег» в парке Победы сопровождалось масштабным спортивным праздником. Здесь можно было увидеть представителей традиционных видов спорта – например, свою тематическую точку организовал ФК «Металлург», который позже выставил на старт целую молодежную команду.

Но больше было видов, о которых пока мало известно в Липецкой области. Например, роли-бол – он же тайцзи байлун бол или китайский теннис.







Игра идет при помощи мячика и ракетки, но от традиционного тенниса китайский вариант отличается тем, что главной задачей является не забить мяч сопернику, а сделать красивые движения и изящно перебросить мяч через сетку – в идеале пара игроков должна вообще не ронять мяч, а поразить плавностью, грацией и сложностью движений. К слову, Липецк является одним из первопроходцев «китайского тенниса» в России, и наша землячка Ольга Ардашева в составе страны уже несколько раз выступала в самой Поднебесной и привозила оттуда призы.







Рядом свое мастерство демонстрировали мастера федерации фехтования, которая появилась в нашем регионе совсем недавно.







Желающие могли помериться силами и в армрестлинге.







Свое мастерство продемонстрировали у участницы группы поддержки спортивных команд "Lighters" (см. на видео фрагмент их выступления).

Как отметили организаторы, в первом забеге приняли участие несколько десятков липчан, но они ожидают увеличения числа участников в ближайшем будущем.







К слову, 24 апреля первые старты акции «За бег» прошли и в Ельце на стадионе «Труд».





