В Анапе разработчика яда по делу Скрипаля сбила машина

Одного из разработчиков семейства отравляющих веществ «Новичок» Владимира Углева, который дал несколько интервью после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, сбила машина в Анапе.





"Вчера в одном из поселков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его", - рассказал собеседник.



По его словам, ученый был госпитализирован с травмами ноги и головы, врачи оценивают причиненный ему вред как легкий.



Происшествие официально зарегистрировано и оформлено. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности, добавил источник.



"Интерфакс" не располагает информацией официальных структур по этому поводу.



Между тем, осведомленная об инциденте российская журналистка и писательница Наталья Геворкян сообщила "Интерфаксу", что Углев "сегодня планирует выписаться из больницы и не драматизирует ситуацию".



Бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ и один из разработчиков новых отравляющих веществ Владимир Углев в последнее время часто общался с журналистами в связи с инцидентом в Солсбери.



4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.



Позднее Углев в интервью BBC News заявил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно. "Вы никогда не докажете вину России. Это можно сделать, только если вы найдете конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество", - сказал он.



Вместе с тем, Углев не исключил, что при отравлении Скрипалей могли быть использованы именно образцы вещества, с которыми он сам в свое время работал. "Если судить по высокой степени чистоты образцов, они могли бы быть из той партии, которая была произведена лично мной. Это вещество длительного хранения, у него буквально нет срока годности", - сказал химик.



Отвечая на вопрос, почему экс-сотруднику ГРУ и его дочери удалось выжить после контакта с таким высокотоксичным веществом, он заявил, что в Солсбери, вероятно, была использована "маленькая доза - близкая к пороговому уровню". Один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок" Владимир Углев, давший несколько интервью в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, попал под машину в Анапе, его жизни ничего не угрожает, - сообщил "Интерфаксу" информированный источник."Вчера в одном из поселков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его", - рассказал собеседник.По его словам, ученый был госпитализирован с травмами ноги и головы, врачи оценивают причиненный ему вред как легкий.Происшествие официально зарегистрировано и оформлено. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности, добавил источник."Интерфакс" не располагает информацией официальных структур по этому поводу.Между тем, осведомленная об инциденте российская журналистка и писательница Наталья Геворкян сообщила "Интерфаксу", что Углев "сегодня планирует выписаться из больницы и не драматизирует ситуацию".Бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ и один из разработчиков новых отравляющих веществ Владимир Углев в последнее время часто общался с журналистами в связи с инцидентом в Солсбери.4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.Позднее Углев в интервью BBC News заявил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно. "Вы никогда не докажете вину России. Это можно сделать, только если вы найдете конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество", - сказал он.Вместе с тем, Углев не исключил, что при отравлении Скрипалей могли быть использованы именно образцы вещества, с которыми он сам в свое время работал. "Если судить по высокой степени чистоты образцов, они могли бы быть из той партии, которая была произведена лично мной. Это вещество длительного хранения, у него буквально нет срока годности", - сказал химик.Отвечая на вопрос, почему экс-сотруднику ГРУ и его дочери удалось выжить после контакта с таким высокотоксичным веществом, он заявил, что в Солсбери, вероятно, была использована "маленькая доза - близкая к пороговому уровню".