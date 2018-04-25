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47 минут назад

Православные самбисты Ельца вернулись с победами с «Ледового побоища»

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#самбо
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Православные самбисты Ельца вернулись с победами с «Ледового побоища»

В Санкт — Петербурге состоялся открытый турнир по боевому самбо «Ледовое побоище» среди православных патриотических клубов и других патриотических организаций.

Принять участие в турнире приехали спортсмены православных, патриотических и спортивных организаций из многих регионов России. Общее количество участников более 100 человек.

На торжественном открытии турнира — священнослужители традиционно встретили участников турнира водосвятным молебном на всякое благое дело. В турнире приняла участие сборная команда Липецкой области (Елецкой епархии) в лице воспитанников Липецкой региональной спортивно — патриотической, физкультурно-оздоровительной общественной организации "Феникс", при Храме Елецкой иконы Божией Матери и показали отличный результат. Чемпионкой турнира в составе команды Елецкой епархии стала Иванова Алина (село Каменское), которая провела 3 схватки и финальную встречу закончила досрочно болевым приемом, заняв первое место в разделе «борьба», категории 14-15 лет, весе до 46 кг.

Прекрасный результат показала еще одна спортсменка Доронина Анастасия (село Каменское), уступив лишь финал, стала серебряной призеркой турнира, в категории 14-15 лет, весе до 62 кг.

Еще одним серебряным призером турнира стал Максимович Данил (селоКаменское), который сражался в разделе «Боевое Самбо» среди юношей категории 62 кг. Бронзовым призером турнира стала Брагина Екатерина (село Малая Боевка), которая боролась в разделе «борьба», категории 14-15 лет, весе до 62 кг., сообщили в елецкой епархии

Фото: www.el-eparhy.ru
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#самбо
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