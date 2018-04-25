Общество

сегодня, 13:27

Жительницу Чаплыгина обокрали в электричке

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Жительницу Чаплыгина обокрали в электричке

Женщина стала жертвой карманника

В линейный пункт полиции на станции Раненбург с заявлением обратилась 54-летняя жительница Чаплыгинского района Липецкой области. Гражданка сообщила, что во время следования в электропоезде сообщением «Узуново - Троекурово» у нее был похищен кошелек, хранящийся в кармане куртки. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили лицо причастное к крахе. Им оказался 51-летний житель Первомайского района Тамбовской области, которой не стал отрицать своей вины и добровольно выдал похищенное.

По данному факту следственным отделом ЛО МВД России на станции Мичуринск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). 

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