Жительницу Чаплыгина обокрали в электричке

Женщина стала жертвой карманника

В линейный пункт полиции на станции Раненбург с заявлением обратилась 54-летняя жительница Чаплыгинского района Липецкой области. Гражданка сообщила, что во время следования в электропоезде сообщением «Узуново - Троекурово» у нее был похищен кошелек, хранящийся в кармане куртки. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили лицо причастное к крахе. Им оказался 51-летний житель Первомайского района Тамбовской области, которой не стал отрицать своей вины и добровольно выдал похищенное.

По данному факту следственным отделом ЛО МВД России на станции Мичуринск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).