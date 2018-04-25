В мире

сегодня, 13:21

«Нафтогаз» предрек «полномасштабный конфликт» России и Украины‍

193
#Газ #Украина #Россия #Нафтогаз #Газпром
«Нафтогаз» предрек «полномасштабный конфликт» России и Украины‍

Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через Украину может привести к масштабному конфликту между Украиной и Россией. 

В случае прекращения транзита газа через украинскую территорию вырастет вероятность полномасштабного конфликта между Украиной и Россией, заявил главный коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко, - сообщает телеканал «112 Украина».

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается», — сказал Витренко, - пишет Газета.ru.

Он также добавил, что украинские власти доносят эту мысль европейским политикам, «которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» раскритиковал идею «Газпрома» о реализации проекта «Северный поток — 3».
193
#Газ #Украина #Россия #Нафтогаз #Газпром

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В украинской Раде призвали сохранить транзитную «зависимость» России
#Украина #Рада
В украинской Раде призвали сохранить транзитную «зависимость» России

сегодня, 11:51

В мире
Израиль пригрозил уничтожить российские С-300
#Израиль #Россия
Израиль пригрозил уничтожить российские С-300

сегодня, 10:53

В мире
Украина собралась защищать внутренние воды от «российской агрессии»
#Российская агрессия #Украина
Украина собралась защищать внутренние воды от «российской агрессии»

вчера, 17:01

В мире
СМИ заподозрили Пентагон в занижении характеристик российского ПВО‍
#Пентагон #США #ПВО
СМИ заподозрили Пентагон в занижении характеристик российского ПВО‍

вчера, 10:06

В мире
В Торонто 10 человек погибли в результате наезда на пешеходов
#Торонто #наезд на пешеходов
В Торонто 10 человек погибли в результате наезда на пешеходов

вчера, 09:55

В мире
США готовы рассмотреть просьбу «Русала» об отмене санкций‍
#Русал #США
США готовы рассмотреть просьбу «Русала» об отмене санкций‍

23.04.2018 17:20

В мире