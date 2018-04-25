сегодня, 13:21
«Нафтогаз» предрек «полномасштабный конфликт» России и Украины
Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через Украину может привести к масштабному конфликту между Украиной и Россией.
«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается», — сказал Витренко, - пишет Газета.ru.
Он также добавил, что украинские власти доносят эту мысль европейским политикам, «которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира».
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» раскритиковал идею «Газпрома» о реализации проекта «Северный поток — 3».