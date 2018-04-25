В Москве покажут фрагменты сбитых в Сирии ракет

14 апреля по объектам в Сирии был нанесен ракетный удар. США и их союзники в нарушение международных норм выпустили по целям в стране более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля». Сирийские системы ПВО в ходе противовоздушного боя смогли сбить 71 ракету.





По словам господина Рудского, результаты изучения ракет будут будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения.



Генерал Рудской заявил, что сирийские ПВО сбили 46 ракет. По его словам, с учетом траекторий полета ракет и возможностей сирийских средств противовоздушной обороны все они были поражены в пяти районах перехвата, три из которых находятся западнее сирийской столицы и еще два – восточнее.



Военные США заявляют, что ни одна ракета не была перехвачена, - пишет Две крылатых ракеты «Томагавк» и авиационная ракета, использовавшиеся США и их союзниками во время удара по Сирии 14 апреля, но не достигшие цели, доставлены в Москву для изучения военными специалистами. Об этом журналистам сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. «Часть ракет не достигла объектов поражения по всей видимости из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей»,— цитирует его ТАСС.По словам господина Рудского, результаты изучения ракет будут будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения.Генерал Рудской заявил, что сирийские ПВО сбили 46 ракет. По его словам, с учетом траекторий полета ракет и возможностей сирийских средств противовоздушной обороны все они были поражены в пяти районах перехвата, три из которых находятся западнее сирийской столицы и еще два – восточнее.Военные США заявляют, что ни одна ракета не была перехвачена, - пишет "Коммерсантъ"