10 минут назад
Минобороны представит новейшее вооружение на параде Победы в 2019 году
Минобороны запросило у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) информацию об инновационных разработках военного назначения, которые можно показать на параде Победы 2019 года.
Как рассказали «Известиям» в ведомстве, на все предприятия ОПК были разосланы письма с предложением представить сведения о таких проектах. На основании собранных данных к осени нынешнего года будет составлен перечень военных разработок для участия в параде 2019 года. Их создатели получат заявки на создание образцов техники для этой цели.
На предприятиях госкорпорации «Ростех» «Известиям» рассказали, что впервые может быть презентовано создаваемое на «Уралвагонзаводе» 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс», а также зенитная самоходная установка 2С38 «Деривация-ПВО», система залпового огня «Торнадо-С», разведывательно-ударный роботизированный комплекс «Соратник» на базе гусеничной платформы.