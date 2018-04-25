Общество

40 минут назад

В Липецке кукольное театральное представление пройдет под открытым небом

170
#кукольный театр
В Липецке кукольное театральное представление пройдет под открытым небом

Артисты липецкого театра кукол выступят на открытии фонтанов

1 мая с 10.00 на Соборной площади будет проходить праздник открытия фонтанов "Удивительное путешествие по Липецкой области". На 8 площадках развернутся различные представления.

Липецкий театр кукол покажет на одной из площадок спектакль "Липецкая ярмарка". Как рассказали GOROD48 в театре, это будет спектакль о липецких ярмарочных традициях, где прозвучат липецкие частушки, поговорки. Куклы артисты используют перчаточние. Главными действующими лицами «Липецкой ярмарки» станут куклы – Егорка и Романушка.

170
#кукольный театр

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