В Липецке кукольное театральное представление пройдет под открытым небом

Артисты липецкого театра кукол выступят на открытии фонтанов

1 мая с 10.00 на Соборной площади будет проходить праздник открытия фонтанов "Удивительное путешествие по Липецкой области". На 8 площадках развернутся различные представления.

Липецкий театр кукол покажет на одной из площадок спектакль "Липецкая ярмарка". Как рассказали GOROD48 в театре, это будет спектакль о липецких ярмарочных традициях, где прозвучат липецкие частушки, поговорки. Куклы артисты используют перчаточние. Главными действующими лицами «Липецкой ярмарки» станут куклы – Егорка и Романушка.