В России

50 минут назад

В Москве закрыли два торговых центра

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#Москва #торговый центр #проверка
В Москве закрыли два торговых центра

Измайловский суд Москвы по просьбе прокуратуры на 90 суток приостановил работу двух торговых центров — "Персей для детей" и "Серебряный дом" — в связи с нарушениями пожарной безопасности.

Прокуратура Москвы обратилась в суд с просьбой закрыть торговый центр "Персей для детей" до устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы.

В настоящее время в рамках обеспечительных мер по иску торговый центр закрыт на 90 суток. "Прокуратура ВАО Москвы обратилась с иском к ООО "Орион" (ТЦ "Персей для детей") и ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" о запрете деятельности до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. Досудебная подготовка назначена на 11 мая. Определением суда в рамках обеспечения иска применен запрет деятельности на 90 суток", - сказала представитель суда.

Также прокуратура просит закрыть до устранения нарушений пожарной безопасности ТЦ "Серебряный дом". 10 апреля суд по просьбе надзорного ведомства уже приостановил деятельность ТЦ "Маркет-град", признав виновным по ч. 14 ст. 19.5 КоАП.

4 апреля в Москве на Малой Семеновской улице произошел пожар в шестиэтажном торгово-производственном здании, общая площадь возгорания составила 80 кв. метров. При эвакуации из здания погиб один человек, во время тушения пожара пострадали шестеро пожарных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность". Здание принадлежит ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика", на первых четырех этажах располагается магазин детских товаров "Персей для детей", на пятом и шестом этажах - складские помещения фабрики.

Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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#Москва #торговый центр #проверка

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