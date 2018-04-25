Число жертв урагана в Москве возросло до трех человек

Женщину 84 лет госпитализировали с тяжелыми травмами, полученными во время урагана. В больницах до сих пор остаются еще 11 пострадавших.





"84-летняя женщина поступила 21 апреля в больницу с переломами ноги и левого предплечья. На следующий день ей была сделана операция. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но безрезультатно", - рассказал собеседник.



Он уточнил, что смерть наступила около часа ночи.



Между тем ранее в среду источник сообщал, что умер мужчина. По его словам, он находился в крайне тяжелом состоянии, и спасти его жизнь не удалось.



Как сообщалось, в результате штормового ветра в Москве в одной из больниц скончалась несовершеннолетняя девочка. Также сообщалось, что в результате стихии погиб один человек в подмосковных Мытищах.



Власти Москвы 24 апреля решили оказать помощь семье погибшей девочки в размере 1 млн рублей.



Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тыс. рублей, в амбулаторных условиях - в размере 100 тыс. рублей.



Сильнейший ураган и ливни прошли в Москве и Подмосковье днем 21 апреля.



В больницах до сих пор остаются еще 11 пострадавших. Пострадавшая в результате урагана в Москве 21 апреля женщина скончалась в ночь на среду в одной из больниц, - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией."84-летняя женщина поступила 21 апреля в больницу с переломами ноги и левого предплечья. На следующий день ей была сделана операция. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но безрезультатно", - рассказал собеседник.Он уточнил, что смерть наступила около часа ночи.Между тем ранее в среду источник сообщал, что умер мужчина. По его словам, он находился в крайне тяжелом состоянии, и спасти его жизнь не удалось.Как сообщалось, в результате штормового ветра в Москве в одной из больниц скончалась несовершеннолетняя девочка. Также сообщалось, что в результате стихии погиб один человек в подмосковных Мытищах.Власти Москвы 24 апреля решили оказать помощь семье погибшей девочки в размере 1 млн рублей.Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тыс. рублей, в амбулаторных условиях - в размере 100 тыс. рублей.Сильнейший ураган и ливни прошли в Москве и Подмосковье днем 21 апреля.В больницах до сих пор остаются еще 11 пострадавших.