55 минут назад
Число жертв урагана в Москве возросло до трех человек
Женщину 84 лет госпитализировали с тяжелыми травмами, полученными во время урагана. В больницах до сих пор остаются еще 11 пострадавших.
"84-летняя женщина поступила 21 апреля в больницу с переломами ноги и левого предплечья. На следующий день ей была сделана операция. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но безрезультатно", - рассказал собеседник.
Он уточнил, что смерть наступила около часа ночи.
Между тем ранее в среду источник сообщал, что умер мужчина. По его словам, он находился в крайне тяжелом состоянии, и спасти его жизнь не удалось.
Как сообщалось, в результате штормового ветра в Москве в одной из больниц скончалась несовершеннолетняя девочка. Также сообщалось, что в результате стихии погиб один человек в подмосковных Мытищах.
Власти Москвы 24 апреля решили оказать помощь семье погибшей девочки в размере 1 млн рублей.
Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тыс. рублей, в амбулаторных условиях - в размере 100 тыс. рублей.
Сильнейший ураган и ливни прошли в Москве и Подмосковье днем 21 апреля.
В больницах до сих пор остаются еще 11 пострадавших.