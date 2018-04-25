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55 минут назад

Число жертв урагана в Москве возросло до трех человек

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#Ураган в Москве
Число жертв урагана в Москве возросло до трех человек

Женщину 84 лет госпитализировали с тяжелыми травмами, полученными во время урагана. В больницах до сих пор остаются еще 11 пострадавших.

Пострадавшая в результате урагана в Москве 21 апреля женщина скончалась в ночь на среду в одной из больниц, - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"84-летняя женщина поступила 21 апреля в больницу с переломами ноги и левого предплечья. На следующий день ей была сделана операция. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но безрезультатно", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что смерть наступила около часа ночи.

Между тем ранее в среду источник сообщал, что умер мужчина. По его словам, он находился в крайне тяжелом состоянии, и спасти его жизнь не удалось.

Как сообщалось, в результате штормового ветра в Москве в одной из больниц скончалась несовершеннолетняя девочка. Также сообщалось, что в результате стихии погиб один человек в подмосковных Мытищах.

Власти Москвы 24 апреля решили оказать помощь семье погибшей девочки в размере 1 млн рублей.

Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тыс. рублей, в амбулаторных условиях - в размере 100 тыс. рублей.

Сильнейший ураган и ливни прошли в Москве и Подмосковье днем 21 апреля.

В больницах до сих пор остаются еще 11 пострадавших.
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#Ураган в Москве

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