В Липецке стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В канун Дня Победы Липецк в четырнадцатый раз участвует во Всероссийском патриотическом проекте «Георгиевская ленточка». Традиционно он проходит под девизом: «Я помню! Я горжусь!».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 24 апреля старт акции был дан в городском Совете депутатов. Ленточки вручили руководителям города, структурных подразделений мэрии и депутатам. Одновременно представители молодёжных добровольческих движений начали раздавать ленточки на улицах города.

Георгиевские ленточки уже получили управления территориальными округами, городской совет ветеранов, силовые ведомства и общественные организации.

Добровольцы раздают их возле торговых центров «Европа» (на улице Советской и на 26 микрорайоне), «Меркурий», «Радуга» и на площади Мира. Также ленточки распространяют в четырех управлениях территориальными округами.

В первый день акции липчане получили около 10 тысяч ленточек. Всего до 9 Мая – даты окончания акции – в городе планируют раздать более 50 тысяч символов Победы.