Общество

52 минуты назад

В Липецке стартовала акция «Георгиевская ленточка»

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#День Победы #Георгиевская ленточка
В Липецке стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В канун Дня Победы Липецк в четырнадцатый раз участвует во Всероссийском патриотическом проекте «Георгиевская ленточка». Традиционно он проходит под девизом: «Я помню! Я горжусь!».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 24 апреля старт акции был дан в городском Совете депутатов. Ленточки вручили руководителям города, структурных подразделений мэрии и депутатам. Одновременно представители молодёжных добровольческих движений начали раздавать ленточки на улицах города.

Георгиевские ленточки уже получили управления территориальными округами, городской совет ветеранов, силовые ведомства и общественные организации. 

Добровольцы раздают их возле торговых центров «Европа» (на улице Советской и на 26 микрорайоне), «Меркурий», «Радуга» и на площади Мира. Также ленточки распространяют в четырех управлениях территориальными округами.

В первый день акции липчане получили около 10 тысяч ленточек. Всего до 9 Мая – даты окончания акции – в городе планируют раздать более 50 тысяч символов Победы. 


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#День Победы #Георгиевская ленточка

Комментарии (6)

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Ктулху

5 минут назад
А чем вы гордитесь? 20 миллионами убитых в той войне? Или тем что природные богатства России идёт прямотоком в Германию? Или тем, что ветераны доживают свой век в убитых лачугах, иза всё это время вы не смогли создать для них нормальных условий? Чем Вы гордитесь? Красивой ленточкой?
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И что

13 минут назад
Однако, а куда нельзя крепить?
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Однако

18 минут назад
народу ,прежде чем дать,говорить нужно,куда ее нельзя крепить!
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Главбух

26 минут назад
Все ок. ES350 проплачен - 3248000руб. Завтра покатушки. Так что со всех жителей по 6 рублей
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89036835428

28 минут назад
Георгиевская ленточка — это гигантская, спонсированная правительством, общероссийская реклама Билайна
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Animal planet

29 минут назад
Всё готово для раздачи 16-ти киллометров патриотизма. Готовимся наблюдать эти ленточки китайского производства на ремнях сумок,зеркала машин и в других патриотичных местах.
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