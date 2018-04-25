52 минуты назад
В Липецке стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В канун Дня Победы Липецк в четырнадцатый раз участвует во Всероссийском патриотическом проекте «Георгиевская ленточка». Традиционно он проходит под девизом: «Я помню! Я горжусь!».
Георгиевские ленточки уже получили управления территориальными округами, городской совет ветеранов, силовые ведомства и общественные организации.
Добровольцы раздают их возле торговых центров «Европа» (на улице Советской и на 26 микрорайоне), «Меркурий», «Радуга» и на площади Мира. Также ленточки распространяют в четырех управлениях территориальными округами.
В первый день акции липчане получили около 10 тысяч ленточек. Всего до 9 Мая – даты окончания акции – в городе планируют раздать более 50 тысяч символов Победы.
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