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Трехлетняя девочка сбрасывала вещи с 5 этажа, пока ее дед смотрел телевизор

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#спасатели
Трехлетняя девочка сбрасывала вещи с 5 этажа, пока ее дед смотрел телевизор

Очевидцы увидели малышку и вызвали спасателей.

Как сообщает VSE42.ru, накануне жители Новокузнецка увидели, как из окна одного из домов по улице Грдины падают вещи. Присмотревшись, горожане разглядели ребенка. Они сразу же вызвали спасателей.

– Оценив ситуацию, спасатели приняли решение вызволять девочку не с пятого этажа, где она находилась, а с шестого этажа, так как при открытии двери квартиры сквозняк мог бы столкнуть ребенка вниз, – сообщили изданию городские спасатели. - Выяснилось, что трехлетняя малышка заигралась и оказалась на подоконнике. Она сбрасывала вещи вниз и наблюдала за их полетом. В это время в квартире находился четырехлетний брат девочки и дедушка. Взрослый смотрел телевизор.

Спасатели передали ребенка сотрудникам полиции.

фото VSE42.ru.

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#спасатели

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