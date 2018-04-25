Боксеры из Тербунов получили призы Поветкина, пообщались с Лебедевым и Трояновским (ФОТО)

Ребята из Тербунов не ударили в грязь лицом на глазах «звезд» первой величины.

Юные спортсмены из Тербунов в подмосковном Чехове завоевали медали IX Всероссийского турнира на призы олимпийского чемпиона-2004, ныне – российского боксера-профессионала чемпиона мира WBA (2011-13 гг.) в тяжелом весе Александра Поветкина.

Но лучшей наградой для юных бойцов стало общение с самим Поветкиным и другими «звездами» российского бокса.



Тербунская команда и Денис Лебедев (второй слева в верхнем ряду)



Как рассказал GOROD48 тренер наших земляков Геннадий Черников, в Чехов отправились 5 боксеров из Тербунов, из которых трое вернулись домой с медалями – очень приличный результат.

«Золотую» медаль завоевал Илья Киреев, выступавший среди юношей 2004-05 г.р. в весовой категории до 40 кг. Первый бой Илья выиграл у представителя Калуги, а второй – единогласным решением судей у тульского боксера.

Вторые места заняли выступавшие в той же возрастной категории 2004-05 г.р. Александр Каленикин (до 48 кг) и Дмитрий Ядрицев (до 54 кг).

Награждал призеров сам основатель турнира Поветкин, который нашел время для проведения традиционного турнира, несмотря на подготовку своего боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO британцем Энтони Джошуа (Поветкин является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBA (Super). А еще призы вручали чемпион мира по версиям IBO и IBF (2015-16) в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский и чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA (2012—2018) и IBF (2016) Денис Лебедев.







На фото (слева направо) боксер из Тербунов Даниил Золотухин, чемпион мира Эдуард Трояновский, тербунские призеры соревнований Алексей Каленикин, Илья Киреев.

Вообще почетных гостей в чеховском дворце спорта «Олимпийский» было немало: экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, Герой Советского Союза генерал-майор воздушно-десантных войск Александр Солуянов и другие.

- Выступили неплохо, - подвел итог Черников, - И, конечно, ребята на всю жизнь запомнят общение со своими кумирами российскими боксерами профессионалами, на которых равняются на тренировках. К слову знаменитости оказались людьми на редкость простыми – никому не отказывали в фото, автографе, отвечали на вопросы.

Добавим, что всего в Чехове в разных возрастах было разыграно 34 комплекта медалей, а количество участников составило несколько сотен боксеров из десятков регионов.



Тербунские тренеры и Денис Лебедев (в центре)



Бокс в Тербунах сейчас переживает второе рождение. В клубе «Русь» с детворой занимаются Геннадий Черников и Игорь Чистяков.







А вообще бокс имеет в райцентре серьезные традиции. Местный уроженец Геннадий Кузнецов в свое время два раза выигрывал чемпионаты Москвы, становился «серебряным» призером молодежного первенства СССР.

На верхнем фото (слева направо) вверху: Игорь Чистяков, Александр Поветкин, Геннадий Черников, Артем Арнаут, Виктор Золотухин; внизу Дмитрий Ядрицев, Илья Киреев, Алексей Каленикин, Даниил Золотухин, Илья Максимов.





