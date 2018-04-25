Минздрав рассказал о сокращении доли взрослых курильщиков в России

Доля взрослых курильщиков в России по итогам 2017 года сократилась до 29%, говорится в докладе Минздрава со ссылкой на мониторинг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как пишут «Известия», в докладе отмечается, что снижение произошло за счет мужчин. Среди женщин тех, кто угодил в никотиновую ловушку, меньше не стало. Среди мужчин в 2017-м курили 45%, а среди женщин — 15%.

По словам экспертов, представительницам прекрасного пола сложнее отказаться от вредной привычки. Ароматные тонкие сигареты оказались более крепким крючком, на котором их держат табачники.

Также эксперты отметили, что снижение связано с реализацией антитабачного закона, принятого в 2013 году, который ввел запрет на курение в общественных местах, рекламу и стимулирование продаж табака.