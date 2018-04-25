В России

сегодня, 11:15

Минздрав рассказал о сокращении доли взрослых курильщиков в России

169
#курение
Минздрав рассказал о сокращении доли взрослых курильщиков в России

Доля взрослых курильщиков в России по итогам 2017 года сократилась до 29%, говорится в докладе Минздрава со ссылкой на мониторинг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как пишут «Известия», в докладе отмечается, что снижение произошло за счет мужчин. Среди женщин тех, кто угодил в никотиновую ловушку, меньше не стало. Среди мужчин в 2017-м курили 45%, а среди женщин — 15%.

По словам экспертов, представительницам прекрасного пола сложнее отказаться от вредной привычки. Ароматные тонкие сигареты оказались более крепким крючком, на котором их держат табачники.

Также эксперты отметили, что снижение связано с реализацией антитабачного закона, принятого в 2013 году, который ввел запрет на курение в общественных местах, рекламу и стимулирование продаж табака.  


169
#курение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#Парад Победы
Минобороны представит новейшее вооружение на параде Победы в 2019 году

10 минут назад

В России
Сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными
#ДТП
Сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными

46 минут назад

В России
В Москве закрыли два торговых центра
#Москва #торговый центр #проверка
В Москве закрыли два торговых центра

50 минут назад

В России
Число жертв урагана в Москве возросло до трех человек
#Ураган в Москве
Число жертв урагана в Москве возросло до трех человек

54 минуты назад

В России
Трехлетняя девочка сбрасывала вещи с 5 этажа, пока ее дед смотрел телевизор
#спасатели
Трехлетняя девочка сбрасывала вещи с 5 этажа, пока ее дед смотрел телевизор

сегодня, 11:35

В России
«Газпром» допустил транзит газа через Украину после 2019 года
#Газ #Украина #Россия
«Газпром» допустил транзит газа через Украину после 2019 года

вчера, 17:07

В России