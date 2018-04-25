Жители области устали от «стабильности» и ждут перемен

Уполномоченный по правам человека в регионе заявил о запросе липчан на справедливость.

Сегодня на сессии областного Совета Уполномоченный по правам человека в области Валерий Кузовлев мог бы расшатать устои региональной власти. Обмудсмен подготовил многостраничный доклад, свидетельствующий о нездоровой обстановке с защитой конституционных прав и свобод граждан, но его с трибуны почему-то не зачитал. Валерий Кузовлев ограничился всего лишь несколькими дежурными фразами и ушел. А большинство депутатов, конечно же, его доклад не прочитали.



Чтобы труд бывшего ректора Елецкого госуниверситета не пропал даром, GOROD48 решил сделать из него выжимку, которую представляет своим читателям.



По словам омбудсмена, «исторический опыт нашего Отечества показывает, что государство должно стоять на страже гражданских свобод». Должно, как говорится, да рассчиталось - не зря в последние годы Госдуму называют «бешеным принтером», пачками выпускающую запретительные законы. Ну да вернемся к нашим баранам проблемам. И Валерий Кузовлев говорит совершенно правильные вещи об общественниках, деятельность которых становится все более заметной:



- В гражданском обществе выросло и начинает все более и более конструктивно проявлять себя новое поколение активистов, добивающихся заметного улучшения дел на местах. Эти люди объединяют вокруг себя единомышленников, в случае необходимости напрямую обращаются к обществу, собирают тысячи подписей в поддержку своих инициатив, меняют жизнь к лучшему: добиваются ремонта дорог, приведения в порядок больниц и школ, создания доступной среды для инвалидов, благоустройства дворовых территорий. И это как раз те «малые дела», которые делают нашу жизнь лучше, обеспечивают и защищают права человека на практике.



Это «новое поколение активистов» Уполномоченный по правам человека назвал «партнером» государства, что, конечно, не так, ведь государство у нас живет своими интересами, порой абсолютно не пересекающимися с интересами граждан. По сути, этот тезис признает и сам Валерий Кузовлев. Он сообщил депутатам о том, что встречи, которые он проводил в течение года как Уполномоченный по правам человека, показывают, что представления людей о «справедливом государстве» просты и базируются на двух китах: правовой защищенности граждан и экономической эффективности. Также весьма востребованы в обществе возможности для политического самовыражения, независимый суд и социальная справедливость, предполагающая преодоление чрезмерных разрывов в доходах разных слоев населения.



- В конце 2017 года социологические службы страны отметили качественное изменение в настроениях наших сограждан: запрос на стабильность уходит на периферию общественных трендов, возникает запрос на перемены как в экономической, так и в социальной сферах. Данные ВЦИОМ и «Левада-Центра» практически совпадают: в общей сложности 83% опрошенных хотят какого-либо рода перемен. Всего 11% респондентов против них и хотят оставить все как есть. Из тех, кто поддерживает перемены, 42% опрошенных ожидают радикальных изменений, 41% - постепенных. Главный общественный запрос на перемены направлен на достижение социальной справедливости и борьбу с коррупцией. Об этом говорил 51% опрошенных, - сообщил омбудсмен парламентариям.



В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Липецкой области поступило 605 обращений - на 70% больше, чем в 2016 году! А общее количество граждан, обратившихся к омбудсмену, увеличилось в три раза (1208 человек в прошлом году против 421 человека в позапрошлом). Так о какой стабильности в регионе, о которой липчанам прожужжала уши областная администрация, может идти речь, исходя из сопоставления этих цифр?



Анализ обращений свидетельствует о том, что по-прежнему лидируют вопросы, связанные с защитой гражданских прав. Так, липчане жалуются Уполномоченному на незаконные действия правоохранительных органов, поведение их сотрудников, бездействие органов государственной власти и местного самоуправления. На втором месте - реализация конституционного права граждан на жилище (обеспечение жильем льготных категорий граждан, защита прав участников долевого строительства, невозможность реализовать право на жилище малоимущими и многодетными семьями, защита прав граждан, лишившихся жилья в результате стихийных бедствий и пожаров). На третьем - вопросы, связанные со сферой ЖКХ и благоустройством (жители Липецка жаловались на необоснованное повышение платы за коммунальные услуги такими «управляшками» как «Спутник», «Сокол», «Комфорт-Л», «Липецкий коммунальщик», «Уютсервис»). Среди прочих обращений - жалобы на недостаточную помощь находящимся в трудной жизненной ситуации семьям, на слабые меры пенсионного и социального обеспечения граждан.



Областной омбудсмен посвятил часть своего доклада вопросам здоровья населения - число жалоб на недоступность медицинской помощи удвоилось по сравнению с прошлым годом. Жители региона обращают внимание Уполномоченного на нормативные и организационные пробелы в обеспечении медицинской помощью больных тяжелыми хроническими заболеваниями. В итоге управлению здравоохранения области в целом ряде случаев без вмешательства прокуратуры не удавалось своевременно организовать снабжение больных дорогостоящими или редкими лекарственными препаратами.



- Практика показывает, что проведение закупочных процедур и выделение финансовых средств на лекарственное обеспечение постоянно отстает от нужд пациентов, которые не могут получить своевременного лечения. Очевидно, что необходимо менять правила и условия этих процедур. Например, никогда нельзя точно рассчитать или предугадать заранее, какие препараты и в каком объеме будут требоваться для лечения (кроме хронических больных, получающих регулярное лечение определенными группами препаратов). Общемировая практика заключается в том, что пациент получает в аптеке по рецепту врача сразу все необходимые лекарства, а затем, как правило, в течение месяца (пациент или аптека) предоставляет чеки для компенсации стоимости лекарств в страховую медицинскую организацию. Такая процедура обеспечивает своевременное лечение, но и, конечно, требует строгой самодисциплины со стороны пациентов и налаженного взаимодействия и контроля со стороны медицинских, фармакологических и страховых учреждений, - заявил Валерий Кузовлев.



Уполномоченный обратил внимание парламентариев на нарушение правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения при «отсроченном обслуживании».



- В случае временного отсутствия лекарственного препарата в аптечной организации рецепт должен быть поставлен на отсроченное обслуживание, нахождение на котором позволяет отпуск лекарственного препарата в случае истечения срока действия рецепта. Сроки отсроченного обслуживания установлены для разных групп лекарственных препаратов или обслуживаемых категорий граждан, - резюмировал Валерий Кузовлев.



Уполномоченный обратил внимание депутатов на то, что органы власти зачастую манкируют своими обязанностями, пренебрегая информированием населения о своих планах:



- И здесь нам есть чему поучиться у других стран. Например, в Японии согласование с населением планов по благоустройству, строительству или развитию даже одного объекта социальной инфраструктуры занимает около года, иногда и больше. В странах Европы такая работа тоже проводится длительное время: жителям рассылают и раздают разъясняющие буклеты, проводятся соцопросы, популяризирующие проект массовые мероприятия, собираются инициативные группы, проходят публичные слушания, на которых оцениваются плюсы и минусы нового объекта. Это не значит, что социальная политика превращается в говорильню и долгострой. Это означает, что у местных властей существует четкая стратегическая программа развития и социальная ответственность.