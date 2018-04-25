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39 минут назад

Израиль пригрозил уничтожить российские С-300

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#Израиль #Россия
Израиль пригрозил уничтожить российские С-300

Израиль будет уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы С-300, если Сирия использует их против его ВВС, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман. Его слова передает издание Ynetnews.

Если Сирия применит против самолетов Израиля зенитно-ракетные системы С-300, которые она может получить от России, Иерусалим нанесет ответный удар. Такое заявление сделал министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман в интервью местному интернет-ресурсу "Уай-нет".

Так он впервые прокомментировал сообщения о возможных поставках российских комплексов ПВО. "Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них", — приводит издание слова министра.

Также Либерман выразил уверенность в том, что Москва не заинтересована в трениях с Израилем, и заверил, что Израиль не ищет напряженности в отношениях с Россией, - передает РИА-Новости.

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#Израиль #Россия

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