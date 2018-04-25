39 минут назад
Израиль пригрозил уничтожить российские С-300
Израиль будет уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы С-300, если Сирия использует их против его ВВС, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман. Его слова передает издание Ynetnews.
Так он впервые прокомментировал сообщения о возможных поставках российских комплексов ПВО. "Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них", — приводит издание слова министра.
Также Либерман выразил уверенность в том, что Москва не заинтересована в трениях с Израилем, и заверил, что Израиль не ищет напряженности в отношениях с Россией, - передает РИА-Новости.
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23.04.2018 17:05В мире