Общество
45 минут назад
Главный финансист региона награжден знаком «За заслуги перед Липецкой областью»
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Вячеслав Щеглеватых руководит областным управлением финансов 25 лет.
Сегодня на сессии областного Совета парламентарии наградили заместителя главы администрации Липецкой области-начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью».
На сессии о самом награжденном говорили меньше минуты. Начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации области Вячеслав Явных сказал лишь, что Вячеслав Щеглеватых только в должности начальника регионального управления финансов работает вот уже 25 лет.
Недавно, кстати, главный финансист региона попал в неприглядную историю. GOROD48 недавно писал об итогах проверки Федеральным фондом обязательного медицинского страхования своей территориальной структуры за 2017 год. В числе нарушений был отмечен факт незаконного премирования директора ТФОМС Дмитрия Мочалова на 259 700 рублей решением Вячеслава Щеглеватых, являющегося председателем правления ТФОМС. Причина такой щедрости за счет налогоплательщиков, возможно, в том, что Дмитрий Мочалов, в свою очередь, сделал большое одолжение вице-губернатору, взяв в свои заместители его сына Романа. Тем самым руководитель ТФОМС наступил на грабли конфликта интересов - взял на работу родственника чиновника, от который напрямую зависит финансирование возглавляемого им ведомства. Такой же конфликт интересов аудиторы выявили, кстати, и у главного специалиста-экономиста Елены Семушиной, являвшейся женой директора липецкого филиала ООО «ВТБ Медицинское страхование» Сергея Семушина - компания входит в реестр страховых организаций ТФОМС. В итоге Елену Семушину уволили, а Романа Щеглеватых - нет.
На сессии о самом награжденном говорили меньше минуты. Начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации области Вячеслав Явных сказал лишь, что Вячеслав Щеглеватых только в должности начальника регионального управления финансов работает вот уже 25 лет.
Недавно, кстати, главный финансист региона попал в неприглядную историю. GOROD48 недавно писал об итогах проверки Федеральным фондом обязательного медицинского страхования своей территориальной структуры за 2017 год. В числе нарушений был отмечен факт незаконного премирования директора ТФОМС Дмитрия Мочалова на 259 700 рублей решением Вячеслава Щеглеватых, являющегося председателем правления ТФОМС. Причина такой щедрости за счет налогоплательщиков, возможно, в том, что Дмитрий Мочалов, в свою очередь, сделал большое одолжение вице-губернатору, взяв в свои заместители его сына Романа. Тем самым руководитель ТФОМС наступил на грабли конфликта интересов - взял на работу родственника чиновника, от который напрямую зависит финансирование возглавляемого им ведомства. Такой же конфликт интересов аудиторы выявили, кстати, и у главного специалиста-экономиста Елены Семушиной, являвшейся женой директора липецкого филиала ООО «ВТБ Медицинское страхование» Сергея Семушина - компания входит в реестр страховых организаций ТФОМС. В итоге Елену Семушину уволили, а Романа Щеглеватых - нет.
фото: vestidankov.ru
6 426
медаль за самую
Липецк
Зураб на белый Приора
Эдуард
Гость
по ком плачет колыма
за 25
Хозяин