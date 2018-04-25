Общество

45 минут назад

Главный финансист региона награжден знаком «За заслуги перед Липецкой областью»

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Главный финансист региона награжден знаком «За заслуги перед Липецкой областью»

Вячеслав Щеглеватых руководит областным управлением финансов 25 лет.

Сегодня на сессии областного Совета парламентарии наградили заместителя главы администрации Липецкой области-начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью».

На сессии о самом награжденном говорили меньше минуты. Начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации области Вячеслав Явных сказал лишь, что Вячеслав Щеглеватых только в должности начальника регионального управления финансов работает вот уже 25 лет.

Недавно, кстати, главный финансист региона попал в неприглядную историю. GOROD48 недавно писал об итогах проверки Федеральным фондом обязательного медицинского страхования своей территориальной структуры за 2017 год. В числе нарушений был отмечен факт незаконного премирования директора ТФОМС Дмитрия Мочалова на 259 700 рублей решением Вячеслава Щеглеватых, являющегося председателем правления ТФОМС. Причина такой щедрости за счет налогоплательщиков, возможно, в том, что Дмитрий Мочалов, в свою очередь, сделал большое одолжение вице-губернатору, взяв в свои заместители его сына Романа. Тем самым руководитель ТФОМС наступил на грабли конфликта интересов - взял на работу родственника чиновника, от который напрямую зависит финансирование возглавляемого им ведомства. Такой же конфликт интересов аудиторы выявили, кстати, и у главного специалиста-экономиста Елены Семушиной, являвшейся женой директора липецкого филиала ООО «ВТБ Медицинское страхование» Сергея Семушина - компания входит в реестр страховых организаций ТФОМС. В итоге Елену Семушину уволили, а Романа Щеглеватых - нет. 

фото: vestidankov.ru
 
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Комментарии (8)

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медаль за самую

3 секунды назад
нищую область вручили
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Липецк

26 секунд назад
Липецк - кумовство-воровство. Коррупции нет!!!
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Зураб на белый Приора

2 минуты назад
ну и рожа, отвратительная просто..
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Эдуард

16 минут назад
на биоробота похож пассивного
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Гость

27 минут назад
Придёт новый, начнёт отмывать с «новыми силами))))»
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по ком плачет колыма

28 минут назад
главный финансист региона попал в неприглядную историю и был награжден знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью»!!!!!!!!!!!! МАЛАДЦЫ!!! БОЛЬШЕ КАНДИДАТУР НЕ НАШЛОСЬ!!! жулик нагрел бюджет на 259 700 рублей и получил по заслугам перед Липецкой областью!!! выходит, что парламентарии такие же жулики и награждают своих налево и направо?! МАЛАДЦЫ!!!
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за 25

32 минуты назад
лет не мало отмыли пора на пенсию
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Хозяин

39 минут назад
Пересидел своё. Пора на УДО.
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