Общество

58 минут назад

Депутаты облсовета предложили эффективный способ снижения платы за отопление

11 794
#отопление
Депутаты облсовета предложили эффективный способ снижения платы за отопление

Если «хрущевки» нельзя снести, их можно утеплить и облагородить.

Сегодня на сессии областного Совета начальник регионального управления ЖКХ Валентин Кущенко предложил утвердить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Данные стандарты утверждаются дифференцированно по муниципалитетам и необходимы для расчета субсидий гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. На предоставление коммунальных субсидий жителям региона в 2018 году в областном бюджете предусмотрено почти 231 млн рублей. Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ устанавливается исходя из утвержденных на текущий год тарифов на коммунальные услуги (с учетом изменений с 1 июля 2018 года), а также с учетом взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Депутат Артур Яськов выдвинул инициативу, которая, по его мнению, снизит оплату за отопление в многоквартирных домах.

- Мы регулярно принимаем такого рода постановления, в соответствии с которым меняются размеры компенсации за услуги ЖКХ льготным категориям населения. И львиная доля таких расходов - это отопление. Наша задача как депутатов побудить органы исполнительной власти и обслуживающих жилфонд управляющие организации снизить эти расходы. Самым эффективным способом является реализация программ по энергосбережению многоквартирных домов. Считаю, что в этом плане эффективно работает наш областной фонд капремонтов, который регулярно признают одним из лучших в стране.

Депутат предложил коллегам рассмотреть возможность выделения дополнительного бюджетного финансирования из областного бюджета ФКР региона под программы энергоэффективности.

- Мы могли бы значительно снизить плату за отопление липчан за счет утепления фасадов домов, а также переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения при проведении капремонтов. Все эти меры могли бы решить проблемы как с «недотопами», так и с «перетопами» домов и существенно в итоге снизить платежи населения за отопление прежде всего в старом жилфонде, в так называемых хрущевках и других панельных домах советской эпохи. К тому же утепленные фасады придадут таким домам красивый современный вид. Конечно, было бы правильно по примеру Москвы просто снести «хрущевки», переселив их жителей в новое комфортное жилье, но такая программа реновации нам пока, к сожалению, не по карману, - сказал Артур Яськов.
11 794
#отопление

Комментарии (12)

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с

58 секунд назад
самый лучший способ экономии,это перевод на индивидуальное отопление.
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Наташа

13 минут назад
48, я ни копейки не платила в фонд кап.ремонта и не собираюсь. Фонд,это дело добровольное. Сейчас судятся по этому вопросу знакомые. Ждемс...Липецкий суд понятно ни х.. не решит, а далее посмотрим.
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Елена

14 минут назад
А не проще ввести счетчики за отопление в эксплуатацию. А то дому уже 5лет, у каждой квартиры счетчик есть а платим по общему.
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гость

16 минут назад
48, Судебный приказ о взыскании "задолженности по капремонту" может выдаваться лишь для случаев, когда на доме уже был проведен капитальный ремонт, т.е. для собственника Фонд в этом случае фактически стал кредитором и тем самым вправе требовать возврата потраченных средств. Либо если собственник сам ДОБРОВОЛЬНО согласился вносить авансовые платежи на счет Фонда. Даже Остап Бендер не додумался назвать должниками тех, кто не хотел платить взнос "на устранение провала"
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Карабас Барабас

17 минут назад
Эти артисты из кукольного театра уже не забавляют, а озадачивают своей откровенной дурью, да и сценарий какой-то тупорылый, будем энергосберегать, но денег нетути... прямо по Д.А.Менделю. Может проще "Квадре" хотелки урезать посредством административных рычагов? Или ручонки на ниточках коротки?
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гость

17 минут назад
Идет явное лоббирование чьих-то интересов, причем по всей стране. Коммуникации в хрущевках-брежневках изношены в край, а вместо первоочередной их замены будут утеплять фасады. Желающие могут посмотреть в инете как в Лондоне факелом горел дом. Загорелся из-за короткого замыкания в одной из квартир, но огонь распространился в считанные минуты из-за УТЕПЛЕННОГО ФАСАДА. Заживо сгорели несколько десятков человек. Если бы не утепленный фасад, выгорело бы 1-2 квартиры, и все. С учетом изношенной в старых домах проводки, обилием всякой бытовой техники и утепленного фасада - устроят"Зимнюю вишню" теперь уже в многоквартирных домах
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Бабка на лавочке

36 минут назад
Пипец. "Красивый вид". У вас глаз что ли нету?? Или вы их купюрами прикрываете?
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48

37 минут назад
не пробовали наказывать злостных неплательщиков, за которых расплачиваются порядочные люди?
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Бабка на лавочке

38 минут назад
Обшивка некрасивыми дешевыми материалами, которые неизвестно как еще горят - это может и утепление, но никак не облагораживание! Называйте правильно - ОБМАЗЫВАНИЕ ГОВНОМ!! Не врите народу. То, что сделали с нормальными в общем-то оштукатуренными пятиэтажками на Космонавтов - просто кровь из глаз.
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Николай

43 минуты назад
Грустно, что народные депутаты лоббируют только бизнес-интересы свои и своих покровителей, а избирателям только отписки и лавочки...
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