Депутаты облсовета предложили эффективный способ снижения платы за отопление

Если «хрущевки» нельзя снести, их можно утеплить и облагородить.

Сегодня на сессии областного Совета начальник регионального управления ЖКХ Валентин Кущенко предложил утвердить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.



Данные стандарты утверждаются дифференцированно по муниципалитетам и необходимы для расчета субсидий гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. На предоставление коммунальных субсидий жителям региона в 2018 году в областном бюджете предусмотрено почти 231 млн рублей. Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ устанавливается исходя из утвержденных на текущий год тарифов на коммунальные услуги (с учетом изменений с 1 июля 2018 года), а также с учетом взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.



Депутат Артур Яськов выдвинул инициативу, которая, по его мнению, снизит оплату за отопление в многоквартирных домах.



- Мы регулярно принимаем такого рода постановления, в соответствии с которым меняются размеры компенсации за услуги ЖКХ льготным категориям населения. И львиная доля таких расходов - это отопление. Наша задача как депутатов побудить органы исполнительной власти и обслуживающих жилфонд управляющие организации снизить эти расходы. Самым эффективным способом является реализация программ по энергосбережению многоквартирных домов. Считаю, что в этом плане эффективно работает наш областной фонд капремонтов, который регулярно признают одним из лучших в стране.



Депутат предложил коллегам рассмотреть возможность выделения дополнительного бюджетного финансирования из областного бюджета ФКР региона под программы энергоэффективности.



- Мы могли бы значительно снизить плату за отопление липчан за счет утепления фасадов домов, а также переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения при проведении капремонтов. Все эти меры могли бы решить проблемы как с «недотопами», так и с «перетопами» домов и существенно в итоге снизить платежи населения за отопление прежде всего в старом жилфонде, в так называемых хрущевках и других панельных домах советской эпохи. К тому же утепленные фасады придадут таким домам красивый современный вид. Конечно, было бы правильно по примеру Москвы просто снести «хрущевки», переселив их жителей в новое комфортное жилье, но такая программа реновации нам пока, к сожалению, не по карману, - сказал Артур Яськов.