В администрации области чествовали представителей социально ответственного бизнеса

24 апреля в большом зале администрации Липецкой области состоялось торжественное мероприятие: чествование победителей областного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав граждан».

Конкурс, направленный на комплексное решение производственных и социальных задач, проводится администрацией Липецкой области с 2001 года и по праву является традиционным. За эти годы конкурс заслужил общественное признание и авторитет в бизнес сообществе. В этом году в трудовом соперничестве приняли участие не только постоянные участники, но и новые коллективы. По предложению областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений утверждены победители конкурса, которые получили заслуженные награды: свидетельствами о занесении в Книгу «Трудовая слава Липецкой области» и денежными премиями.В награждении победителей приняли участие заместитель главы администрации области Андрей Козодёров, координатор от объединений работодателей Липецкой области, заместитель председателя РОР «СППЛО», генеральный директор ПАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» - Ольга Митрохина, председатель Федерации профсоюзов области - Анатолий Жидких, заместитель председателя Липецкого областного совета депутатов Василий Мурузов, и Пётр Яицкий – начальник управления труда и занятости Липецкой области.«Хочу особо подчеркнуть ту мысль, что развитие производства сегодня невозможно без действий, предусматривающих социальную ответственность бизнеса. Вы не только уделяете внимание получению прибыли, увеличению темпов производства, но и создаете достойные условия труда и отдыха работников, сохранили и развиваете систему морального и материального стимулирования, поощряют лучших. Желаю всем участникам конкурса, своим коллегам-руководителям, чьи заслуги перед работниками, липчанами были сегодня отмечены наградами. Дальнейших успехов, роста, а вашим коллективам, сотрудникам – здоровья и благосостояния. А сторонам социального партнерства и дальше продолжать нашу совместную работу» - обратилась к победителям и участникам конкурса Ольга Митрохина.В рамках мероприятия также были вручены награды победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», который проводится в регионе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации и дает возможность организациям продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни.