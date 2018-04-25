В Липецкой области вырастет МРОТ

С мая минимальный размер оплаты труда будет равен прожиточному минимуму трудоспособного населения в РФ и составит 11 163 рубля.

Сегодня на очередной сессии областного Совета депутаты внесли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».



Доходы областного бюджета увеличились сразу на 952,3 млн рублей. Из этой суммы 770 миллионов поступили из федеральной казны. Остальные средства в казну региона поступят от платной деятельности и за счет штрафов за нарушения законодательства по безопасности дорожного движения.



Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых предложил депутатам передать на реконструкцию Петровского моста в Липецке 394 млн рублей. Более 240 миллионов предусмотрено на обеспечение льготников бесплатными лекарствами. Для оказания медпомощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек выделено 26,5 млн рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов. Кроме того, за счет дополнительных доходов и перераспределения бюджетных средств из областной казны свыше 26 миллионов будет направлено на материально-техническое оснащение детских поликлиник (средства выделяются на условии софинансирования из федерального бюджета - на эти цели регион получит более 67 млн рублей).



Свыше 130 млн рублей будет направлено на реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы Липецкой области». На эти средства на дорогах региона появятся новые средства фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Регионом будет заключен пятилетний контракт на данные услуги, в рамках которого доходы от полученных штрафов будут зачисляться в региональную казну.



Также в областном бюджете предусматриваются средства на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. МРОТ теперь будет равен прожиточному минимуму трудоспособного населения и составит 11163 рубля. На эти цели выделено 314 млн рублей.



- Для справки: МРОТ в Липецкой области в настоящее время составляет 9 083 рубля, - подчеркнул Вячеслав Щеглеватых.



С учетом, вносимых изменений областной бюджет в 2018 году по доходам превысит 52 млрд рублей, расходы - 56,5 млрд рублей. Разрыв между доходами и расходами составит почти 4,5 миллиарда.