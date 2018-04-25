В Липецке сбили 11-летнюю девочку - водитель с места аварии скрылся

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 24 апреля в Липецке на улице Стаханова водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

На улице Лучистой 81-летний водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате с травмами он госпитализирован.

В Липецке в 16.28 на автодороге Орел – Тамбов 24-летний водитель «Ауди» допустил наезд на дорожное ограждение. Он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1381 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 2, превышение скорости – 950, неиспользование ремней безопасности – 57, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 33.