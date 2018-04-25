Происшествия

сегодня, 08:41

Полицейский раскрыли январский угон

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#угон
Полицейский раскрыли январский угон

Задержан 27-летний житель Краснодарского края.

31 января в Липецке угнали автомобиль "Черии" принадлежащий 37-летнему горожанину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники полиции сумели раскрыть преступление - по подозрению в угоне задержан 27-летний житель Краснодарского края. Задержанный ранее уже был судим.

Возбуждено уголовное дело. 
1 510
#угон

Комментарии (1)

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в России живем

11 минут назад
"Полицейский раскрыли" - город48, вы нерусские что ли???
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