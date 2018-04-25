Происшествия
сегодня, 08:41
Полицейский раскрыли январский угон
Задержан 27-летний житель Краснодарского края.
31 января в Липецке угнали автомобиль "Черии" принадлежащий 37-летнему горожанину.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники полиции сумели раскрыть преступление - по подозрению в угоне задержан 27-летний житель Краснодарского края. Задержанный ранее уже был судим.
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники полиции сумели раскрыть преступление - по подозрению в угоне задержан 27-летний житель Краснодарского края. Задержанный ранее уже был судим.
Возбуждено уголовное дело.
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