Полицейский раскрыли январский угон

Задержан 27-летний житель Краснодарского края.

31 января в Липецке угнали автомобиль "Черии" принадлежащий 37-летнему горожанину.



Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники полиции сумели раскрыть преступление - по подозрению в угоне задержан 27-летний житель Краснодарского края. Задержанный ранее уже был судим.



Возбуждено уголовное дело.