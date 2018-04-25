Происшествия
сегодня, 08:36
В Матырском водохранилище всплыл труп
Погибший уже опознан.
24 апреля в воде Матырского водохранилища нашли тело погибшего мужчины.
Сотрудники правоохранительных органов сумели установить личность погибшего - известно, что ему было 66 лет.
По факту обнаружение трупа проводится доследственная проверка. Установливаются причины гибели пенсионера.
Сотрудники правоохранительных органов сумели установить личность погибшего - известно, что ему было 66 лет.
По факту обнаружение трупа проводится доследственная проверка. Установливаются причины гибели пенсионера.
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