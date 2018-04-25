Происшествия

сегодня, 08:36

В Матырском водохранилище всплыл труп

4 2212
#труп #тело
1
В Матырском водохранилище всплыл труп

Погибший уже опознан.

24 апреля в воде Матырского водохранилища нашли тело погибшего мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов сумели установить личность погибшего - известно, что ему было 66 лет.

По факту обнаружение трупа проводится доследственная проверка. Установливаются причины гибели пенсионера.
4 2212
#труп #тело
1

Комментарии (4)

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Я

39 минут назад
От хорошей жизни утопился
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Вопросик

52 минуты назад
30 000 пропадают ежегодно ! А потом кое-кто находится ! А где остальные ?
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Animal planet

сегодня, 08:47
Интересно,а он успел проголосовать за Путина?
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Косматый

сегодня, 08:43
Рыбачки начали всплывать
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