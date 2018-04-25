Более сотни военнослужащих Липецкого авиацентра готовятся к параду в Ельце

В Городе воинской славы празднование 9 мая традиционно проходит с особым размахом.

Части Липецкого авиацентра готовятся к наземному параду в Ельце в честь Дня Победы.



Как сообщил GOROD48 помощник командира Липецкого авиацентр по информационному обеспечению Владимир Кахленко, подготовка идёт с середины апреля. На первом этапе был проведён подбор личного состава для прохождения в пешем строю парадных расчетов, отрабатывалась слаженность прохождения военнослужащих в шеренгах, колоннах и строях.



Во время репетиций в городе Ельце военнослужащие будут тренироваться проходить торжественным маршем коробками (их три), каждая состоит из 5 колон и 6 шеренг. Тренируются линейные, а также знаменосцы и их ассистенты.



Знаменную группу возглавит подполковник Алексей Кирин, оба деда которого участники Великой Отечественной войны. Знамя победы доверено нести старшему лейтенанту Петру Савельеву, а флаг понесет старший лейтенант Вадим Аносов. Репетиции и сам парад пройдут под патриотическую музыку военного духового оркестра Липецкого авиацентра, которым дирижирует капитан Николай Максимюк.



Всего в строю пройдут более 100 военнослужащих Липецкого авиацентра.



Напомним, больше 10 лет назад - 10 октября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ельцу почетного звания «Город воинской славы».