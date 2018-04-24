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В Раменском «Металлург» сыграет без своего лучшего бомбардира

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#Футбол #"Металлург" #Ахвледиани
В Раменском «Металлург» сыграет без своего лучшего бомбардира

То, что сошло с рук "Арарату", нам никогда не сойдет...

Липецкий «Металлург» отправился в Раменское, где завтра его ждет матч с местным «Сатурном». Правда, на выезд липчане поехали не в сильнейшем составе: лучший бомбардир Руслан Ахвледиани вынужден был остаться дома из-за дисквалификации.

Все дело в том, что желтая карточка, которую получил Руслан на последней минуте первого тайма в прошлом матче в Саратове, стала для него четвертой в сезоне – после этого количества футболист должен пропустить игру.

О роли Руслана в команде в нынешнем сезоне говорят его результаты: 8 забитых мячей. В том же Саратове именно он на последних минутах сравнял счет и принес «Металлургу» ничью – 2:2. Ахвледиани  пропустил домашний матч с тем же «Соколом» в первом круге в Липецке, и тогда «Металлург» проиграл – 0:1, а главный тренер соперников Алексей Стукалов прямо заявил: «Металлургу» сегодня не хватало вашего лучшего форварда-грузина» (вообще-то Ахвледиани этнический абхаз, но соперникам простительно этого не знать, прим.). В Раменском Руслана будет очень не хватать.

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Ахвледиани в нынешнем сезоне лидер "Металлурга"

Утешает, что отбыл наказание за ранее полученные 4 желтые карточки и наверняка сможет помочь нашей команде защитник Константин Титов.

Добавим, что игру в Раменском липчане должны были провести еще осенью, но представители подмосковной команды попросили перенести игру на 24 апреля. Игра завтра начнется в 19.00.

Любопытно, что в нынешнем сезоне «Металлург» столкнулся с беспрецедентной ситуацией, когда игрок соперника после четырех желтых карточек вышел на поле и спокойно провел следующий матч. Этим уникумом оказался капитан лидера зоны «Центр» столичного «Арарата» Ираклий Квеквескири. Причем добро его на участие в игре дал… лично председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорянц.

Григорянц даже выдал бумагу президенту Арарата Погосу Галстяну, что Квеквескири может играть, потому что дисквалификация якобы была отбыта в матче, который «Арарат» должен был проводить против снявшегося с турнира пензенского «Зенита». Однако той игры, как говорится не было в природе, а ведь статья 19 Кодекса ФИФА гласит «Если продолжительность дисквалификации должна быть выражена в количестве матчей, то засчитываются только реально сыгранные матчи». Но «Арарату» все сошло с рук…

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#Футбол #"Металлург" #Ахвледиани

Комментарии (1)

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Bartollo

40 минут назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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