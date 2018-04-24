«Газпром» допустил транзит газа через Украину после 2019 года

«Газпром», по словам Медведева, ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 года, в том числе по поводу экономических условий транзита. Но пока ведутся только консультации.





«[Контракт] продлен не будет (после 2019 года). Но это высказывание не означает, что транзита не будет», — уточнил Медведев в ходе международной конференции «Перспектива энергетического сотрудничества РФ – ЕС» в Берлине.



Представитель «Газпрома» отметил, что компания ждет от украинской стороны предложений по транзиту газа после 2019 года. «У нас пока переговоры не ведутся, пока только консультации. Итогом переговоров может стать не только объем транзита, но и сами условия этого транзита. Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения», — сообщил Медведев, добавив, что контракт о поставках не будет продлен не при каких обстоятельствах.



20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы, предусматривающие расторжение контрактов на поставку и транзит топлива с украинским «Нафтогазом», так как переговоры между компаниями оказались безрезультатными.



В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите голубого топлива. Согласно первому решению, Украина должна выплатить российской компании $2,019 млрд. За каждый день просрочки «Нафтогазу» начислялись пени в размере 0,03% от суммы.



Вторым решением суд обязал российскую сторону выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд за недоставку газа на транзит. При этом с учетом предыдущего постановления компания осталась должна «Нафтогазу» порядка $2,56 млрд.

«Газпром» не планирует продлевать контракт о поставках с Украиной после 2019 года, но не исключает возможность транзита газа через территорию страны. Об этом во вторник заявил зампред правления энергетической компании Александр Медведев, - пишут "Известия" «[Контракт] продлен не будет (после 2019 года). Но это высказывание не означает, что транзита не будет», — уточнил Медведев в ходе международной конференции «Перспектива энергетического сотрудничества РФ – ЕС» в Берлине.Представитель «Газпрома» отметил, что компания ждет от украинской стороны предложений по транзиту газа после 2019 года. «У нас пока переговоры не ведутся, пока только консультации. Итогом переговоров может стать не только объем транзита, но и сами условия этого транзита. Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения», — сообщил Медведев, добавив, что контракт о поставках не будет продлен не при каких обстоятельствах.20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы, предусматривающие расторжение контрактов на поставку и транзит топлива с украинским «Нафтогазом», так как переговоры между компаниями оказались безрезультатными.В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите голубого топлива. Согласно первому решению, Украина должна выплатить российской компании $2,019 млрд. За каждый день просрочки «Нафтогазу» начислялись пени в размере 0,03% от суммы.Вторым решением суд обязал российскую сторону выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд за недоставку газа на транзит. При этом с учетом предыдущего постановления компания осталась должна «Нафтогазу» порядка $2,56 млрд.