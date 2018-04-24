Происшествия

49 минут назад

На елецкой трассе у 71-летней липчанки отняли 300 000 рублей

7 984
#грабеж
На елецкой трассе у 71-летней липчанки отняли 300 000 рублей

В Липецке сотрудники отдела полиции №4 расследуют ограбление 71-летней пенсионерки.

На улице Московской двое молодых мужчин подошли пенсионерке и предложили заработать, ссудив им деньги. То ли корысть, то ли доверчивость заставили пенсионерку поверить аферистам. На машине незнакомцев она проехала по нескольким банкам и сняла 300 тысяч рублей. Женщина насторожилась только, когда незнакомцы вывезли ее на елецкую трассу. Здесь пенсионерку высадили из автомобиля, предварительно забрав деньги и сотовый телефон.

В пресс-службе УМВ России по Липецкой области просят горожан быть бдительными при общении с незнакомцами, и рассказать пожилым родственникам о существующих схемах обмана пенсионеров.

7 984
#грабеж

Комментарии (7)

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косой

10 минут назад
Бабушка плечевая с Елецкой знаю.
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71 !!!! год!!!!!

16 минут назад
Бабуля ,о чем то,кроме денег можно подумать????С собой не заберёшь, неужели мало было???!!!
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ттт

27 минут назад
темная история бабушка полностью недееспособна или химия подавляющяя волю, ну или врет ....
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Ы

27 минут назад
Двери никому нельзя открывать
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Animal planet

33 минуты назад
Откуда у старухи такие бабки при полном отсутствии мозгов?
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Боцман

41 минуту назад
Откуда у бабули такие деньги наверное на трассе заработала. Как пришли так и ушли.
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Зема

43 минуты назад
Походу на фото авто грабителей. А если серьезно, то сколько можно! Старость не радость(
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