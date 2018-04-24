На елецкой трассе у 71-летней липчанки отняли 300 000 рублей

В Липецке сотрудники отдела полиции №4 расследуют ограбление 71-летней пенсионерки.

На улице Московской двое молодых мужчин подошли пенсионерке и предложили заработать, ссудив им деньги. То ли корысть, то ли доверчивость заставили пенсионерку поверить аферистам. На машине незнакомцев она проехала по нескольким банкам и сняла 300 тысяч рублей. Женщина насторожилась только, когда незнакомцы вывезли ее на елецкую трассу. Здесь пенсионерку высадили из автомобиля, предварительно забрав деньги и сотовый телефон.

В пресс-службе УМВ России по Липецкой области просят горожан быть бдительными при общении с незнакомцами, и рассказать пожилым родственникам о существующих схемах обмана пенсионеров.