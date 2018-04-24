В Москве простились с актрисой Ниной Дорошиной

Во вторник на Другой сцене московского театра "Современник" прошла траурная церемония прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной, скончавшейся тремя днями ранее. Проводить актрису в последний путь пришли ее близкие, коллеги и многочисленные поклонники.





«Это был ни на кого не похожий, неповторимый человек. Описать этого человека совершенно невозможно. Для меня она чудесная актриса. Она была удивительным партнером... Она так щедро плакала, так щедро у нее болело сердце за того, кого она играет, и за тех, кто с ней играет», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова актрисы Лии Ахеджаковой.



Российских зрителей Нина Дорошина любима в первую очередь за роль в фильме «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. В 1958 году Дорошина дебютировала на сцене театра «Современник» в роли одноклассницы героя Олега Табакова в спектакле «В поисках радости», поставленном по пьесе Виктора Розова. В театре она прослужила почти 60 лет. С 1981 года Дорошина преподавала в театральном училище.



«Как она любила студентов! Она работала больше, чем положено. Ребята ее обожали, приходили к ней домой. Ее жизнь будет достойным примером всем тем, с кем она общалась, особенно молодым людям, которых она учила», — цитирует телеканал «360» ректора театрального института имени Щукина Евгений Князев. Сама Дорошина также закончила Щукинское училище.



Свои соболезнования передали мэр столицы Сергей Собянин, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. После завершения церемонии прощания родные, друзья и коллеги проводили актрису в последний путь аплодисментами. Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни от остановки сердца в ночь на 21 апреля. Похоронена она будет на Пятницком кладбище 24 апреля. В театре «Современник» простились с народной артисткой СССР Ниной Дорошиной. На церемонии прощания, помимо родных и близких, присутствовали и ее коллеги — худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист России Сергей Гармаш, народная артистка России Тамара Дегтярева, народный артист РСФСР, режиссер Владимир Меньшов, актер Александр Олешко, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и другие известные деятели, - пишут "Известия" «Это был ни на кого не похожий, неповторимый человек. Описать этого человека совершенно невозможно. Для меня она чудесная актриса. Она была удивительным партнером... Она так щедро плакала, так щедро у нее болело сердце за того, кого она играет, и за тех, кто с ней играет», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова актрисы Лии Ахеджаковой.Российских зрителей Нина Дорошина любима в первую очередь за роль в фильме «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. В 1958 году Дорошина дебютировала на сцене театра «Современник» в роли одноклассницы героя Олега Табакова в спектакле «В поисках радости», поставленном по пьесе Виктора Розова. В театре она прослужила почти 60 лет. С 1981 года Дорошина преподавала в театральном училище.«Как она любила студентов! Она работала больше, чем положено. Ребята ее обожали, приходили к ней домой. Ее жизнь будет достойным примером всем тем, с кем она общалась, особенно молодым людям, которых она учила», — цитирует телеканал «360» ректора театрального института имени Щукина Евгений Князев. Сама Дорошина также закончила Щукинское училище.Свои соболезнования передали мэр столицы Сергей Собянин, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. После завершения церемонии прощания родные, друзья и коллеги проводили актрису в последний путь аплодисментами. Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни от остановки сердца в ночь на 21 апреля. Похоронена она будет на Пятницком кладбище 24 апреля.