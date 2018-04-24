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В ЧОПе «Зубр» отказались признать в участниках конфликта своих сотрудников

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#дорожные войны
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В ЧОПе «Зубр» отказались признать в участниках конфликта своих сотрудников

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении избивших водителя Chery.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полиции расследуют обстоятельства избиения в Липецке водителя автомобиля Chery сотрудниками ЧОПа.

- В настоящее время установлены все участники дорожного конфликта. Они опрошены. Сейчас орган дознания ждет результатов судебно-медицинской экспертизы потерпевшего - от степени тяжести вреда здоровью будет зависеть квалификация преступления, - сообщили GOROD48 в ведомстве.

В свою очередь, руководство ЧОП «Зубр» не стало комментировать происшествие. Так, заместитель начальника ЧОПа Евгений Грибков сказал GOROD48, что ничего не знает о случившемся, так как находится не в Липецке, а руководитель службы собственной безопасности организации Игорь Осипов отказался признавать в героях видеозаписи нападения на автомобилиста своих сотрудников.

Напомним, что инцидент с участием сотрудников ЧОПа случился в Липецке на прошлой неделе. Как раз на улице Тельмана, где находится офис ЧОПа «Зубр». Избиение автомобилиста попала на запись регистратора проезжавшего мимом автомобиля и стала достоянием общественности.
25 1629
#дорожные войны
2

Комментарии (25)

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заур атаев

4 минуты назад
может название им поменять пора-скажем на гребень
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Козлик

4 минуты назад
Ну прям как в мусарне,это бизнес детка.Нахрина хозяину ЧОПа лишаться лицензии из-за пары тупоголовых.
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оля

6 минут назад
небось в другой чоп перевели
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любитель зубровки

8 минут назад
Уволили задним числом,предали,вышвырнули как шелудивых псов.А кто-то писал,они до конца идут,своих не сдают, друг за друга.
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Марина

25 минут назад
я за них не писала, значит нас минимум двое)
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Марина

27 минут назад
Народ+, не, не угадали)))
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Народ+

36 минут назад
Марина, Никита, Владимир и Опер -такое ощущение, что пишет один и тот же человек
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Народ+

38 минут назад
Марина, Никита и Владимир - такое ощущение, что пишет один и тот же человек
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Animal planet

38 минут назад
Всё правильно сделали. Нечего быковать на Chery. Был бы на Крузаке- они и не подошли бы даже. Каждый петушок знай своё место.
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Опер

39 минут назад
Ну что и требовалось доказать.Чут запахло проверкой ,тут же и лапки поджали.А то мы тут ,да кого хочешь.,.Ссыкуны.
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