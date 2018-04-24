Происшествия
сегодня, 15:15
В ЧОПе «Зубр» отказались признать в участниках конфликта своих сотрудников
25 1629
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении избивших водителя Chery.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полиции расследуют обстоятельства избиения в Липецке водителя автомобиля Chery сотрудниками ЧОПа.
- В настоящее время установлены все участники дорожного конфликта. Они опрошены. Сейчас орган дознания ждет результатов судебно-медицинской экспертизы потерпевшего - от степени тяжести вреда здоровью будет зависеть квалификация преступления, - сообщили GOROD48 в ведомстве.
В свою очередь, руководство ЧОП «Зубр» не стало комментировать происшествие. Так, заместитель начальника ЧОПа Евгений Грибков сказал GOROD48, что ничего не знает о случившемся, так как находится не в Липецке, а руководитель службы собственной безопасности организации Игорь Осипов отказался признавать в героях видеозаписи нападения на автомобилиста своих сотрудников.
Напомним, что инцидент с участием сотрудников ЧОПа случился в Липецке на прошлой неделе. Как раз на улице Тельмана, где находится офис ЧОПа «Зубр». Избиение автомобилиста попала на запись регистратора проезжавшего мимом автомобиля и стала достоянием общественности.
- В настоящее время установлены все участники дорожного конфликта. Они опрошены. Сейчас орган дознания ждет результатов судебно-медицинской экспертизы потерпевшего - от степени тяжести вреда здоровью будет зависеть квалификация преступления, - сообщили GOROD48 в ведомстве.
В свою очередь, руководство ЧОП «Зубр» не стало комментировать происшествие. Так, заместитель начальника ЧОПа Евгений Грибков сказал GOROD48, что ничего не знает о случившемся, так как находится не в Липецке, а руководитель службы собственной безопасности организации Игорь Осипов отказался признавать в героях видеозаписи нападения на автомобилиста своих сотрудников.
Напомним, что инцидент с участием сотрудников ЧОПа случился в Липецке на прошлой неделе. Как раз на улице Тельмана, где находится офис ЧОПа «Зубр». Избиение автомобилиста попала на запись регистратора проезжавшего мимом автомобиля и стала достоянием общественности.
25 1629
заур атаев
Козлик
оля
любитель зубровки
Марина
Марина
Народ+
Народ+
Animal planet
Опер