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В Совете Федерации предложили штрафовать за информационный экстремизм

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#законодательство #цензура
В Совете Федерации предложили штрафовать за информационный экстремизм

В СФ предложили штрафовать за информационный экстремизм.


Соответствующие поправки в КоАП разрабатывают в Совете Федерации, рассказала «Известиям» автор инициативы, сенатор Ирина Гехт. 

Штрафы для физлиц за информационный экстремизм могут составить 50–100 тыс. рублей, а сама новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, пояснила сенатор. 

В частности, поправки касаются действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, которые преследуют политические цели. Автор инициативы считает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. При этом оценивать корректность сведений должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».

Экологи и юристы, в свою очередь, опасаются, что если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против жителей и гражданского общества. 


189
#законодательство #цензура

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