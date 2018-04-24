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Энцефалитные клещи добрались до Москвы

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#клещи
Энцефалитные клещи добрались до Москвы
Столичные эпидемиологи впервые выявили вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) на территории московских лесопарков. Об этом говорится в апрельском докладе сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.  

Как пишут «Известия», с августа по октябрь прошлого года специалисты ЦНИИ провели обследование Западного административного округа столицы. В лесопарке в Крылатском обнаружились не только энцефалитные клещи, но и инфицированные млекопитающие.  

По словам экспертов, исследованию предшествовало два случая укуса инфицированными клещами жителей столицы в 2016 и 2017 годах. Первый укус был зафиксирован на территории Центральной клинической больницы в Кунцево, второй случай произошел в лесопарке у пересечения Рублевского шоссе и Осенней улицы. 
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#клещи

Комментарии (3)

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Вафлерша

38 минут назад
Чпокали меня нынче три азербота в лесу, так там этих клещей, полная жопа прям.
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Не понятно

сегодня, 15:44
Иииии что нам теперь делать с этой информацией? Своих клещей у нас нет вы нам про московских втираете?
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Вася

сегодня, 15:14
А причем тут Липецк?
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