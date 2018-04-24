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Энцефалитные клещи добрались до Москвы
Столичные эпидемиологи впервые выявили вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) на территории московских лесопарков. Об этом говорится в апрельском докладе сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Как пишут «Известия», с августа по октябрь прошлого года специалисты ЦНИИ провели обследование Западного административного округа столицы. В лесопарке в Крылатском обнаружились не только энцефалитные клещи, но и инфицированные млекопитающие.
По словам экспертов, исследованию предшествовало два случая укуса инфицированными клещами жителей столицы в 2016 и 2017 годах. Первый укус был зафиксирован на территории Центральной клинической больницы в Кунцево, второй случай произошел в лесопарке у пересечения Рублевского шоссе и Осенней улицы.
Как пишут «Известия», с августа по октябрь прошлого года специалисты ЦНИИ провели обследование Западного административного округа столицы. В лесопарке в Крылатском обнаружились не только энцефалитные клещи, но и инфицированные млекопитающие.
По словам экспертов, исследованию предшествовало два случая укуса инфицированными клещами жителей столицы в 2016 и 2017 годах. Первый укус был зафиксирован на территории Центральной клинической больницы в Кунцево, второй случай произошел в лесопарке у пересечения Рублевского шоссе и Осенней улицы.
Вафлерша
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Вася