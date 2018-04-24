Вместо них посадят клёны.

На улице Советской, напротив бывшего кафе «Сказка», спилили липы. Как сообщили в муниципальном предприятии «Зеленхоз», вскоре на их месте посадят клёны сорта «Глобозум».



- Спиленные деревья, были аварийными, - пояснила заместитель директора муниципального предприятия Елена Мачнева. – Ко Дню Победы здесь появятся шесть клёнов. Саженцы уже подготовлены. Также специалисты заменят газон, посадят декоративный кустарник и установят антивандальные бетонные шары – они помогут защитить композицию от недобросовестных автомобилистов.



По данным управления главного смотрителя Липецка, в настоящее время в городе около полутора тысяч аварийных и находящихся в неудовлетворительном биологическом состоянии деревьев. Примерно треть из них уже либо снесли, либо произвели санитарную и формовочную обрезку. В ближайшее время аналогичные работы пройдут на проспектах Победы и Мира, улицах Ленина, Гагарина и Неделина. Завершить их рассчитывают до конца года. На эти цели из бюджета выделено порядка 10 миллионов рублей. Одновременно планируется высадка молодых деревьев и кустарников.









