Общество

40 минут назад

Напротив бывшего кафе «Сказка» спилили липы

14 800
#озеленение
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Напротив бывшего кафе «Сказка» спилили липы

Вместо них посадят клёны.

На улице Советской, напротив бывшего кафе «Сказка», спилили липы. Как сообщили в муниципальном предприятии «Зеленхоз», вскоре на их месте посадят клёны сорта «Глобозум». 

- Спиленные деревья, были аварийными,  - пояснила заместитель директора муниципального предприятия Елена Мачнева. – Ко Дню Победы здесь появятся шесть клёнов. Саженцы уже подготовлены. Также специалисты заменят газон, посадят декоративный кустарник и установят антивандальные бетонные шары – они помогут защитить композицию от недобросовестных автомобилистов. 

По данным управления главного смотрителя Липецка, в настоящее время в городе около полутора тысяч аварийных и находящихся в неудовлетворительном биологическом состоянии деревьев. Примерно треть из них уже либо снесли, либо произвели санитарную и формовочную обрезку. В ближайшее время аналогичные работы пройдут на проспектах Победы и Мира, улицах Ленина, Гагарина и Неделина. Завершить их рассчитывают до конца года. На эти цели из бюджета выделено порядка 10 миллионов рублей. Одновременно планируется высадка молодых деревьев и кустарников. 



 
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14 800
#озеленение
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Комментарии (15)

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Так то

26 секунд назад
НьюТербуны нас ожидает всех в скором времени.Мэр полный бездарь,если не уйдет то город окончательно загнется.Ни одного профессионала нет,одни прихвостни недоумки.
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МОЁ МНЕНИЕ

2 минуты назад
Почему в Липецке не посадить липы?Выносливое , неприхотливое и красивое дерево.
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1111

3 минуты назад
Да уж, по всему городу деревья спиливают (в т.ч. и нормальные, НЕ аварийные), Советская и Первомайская совсем лысыми стали. Видать, много бабла под это дело выделили, надо осваивать.
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Короче кизда

4 минуты назад
Они пол города на куй поспиливают до конца года,бабло надо осваивать до Нового года полюбому.
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?!

6 минут назад
Почему в Липецке (городе лип) высаживают что угодно, но только не липы? Может пора переименоваться в "Туйск" или "Кленск"?
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ттт

9 минут назад
че за шары устанавливать собрались?
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Ни куя не пойму

10 минут назад
В этом городе остались ЗДРАВЫЕ ЛЮДИ ВО ВЛАСТИ??????????????ОДНИ ДОЛПОЕПЫ В НАТУРЕ.КУДА НЕ КИНЬ ВЗОР.СТЫДОБА!!!!!!!!!!
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Все правильно

13 минут назад
И вывеску на куй на мерии с флагом заодно поменяй на кленсктербунск,бабла еще скизишь под это дело.Дурень мля в рот тебя чих пых.
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Мэр ты в своём уме

17 минут назад
У нас что места мало где можно воткнуть эти клены.нет мля надо обязательно что то спилить снести и тд.андоны
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Viper

17 минут назад
Статью надо было начинать с последней строки, тогда все встало бы понятно. На тракторном "красоту" навели - тополя под корень (даже пирамидальные), клены=хворостинки благополучно засохли от обилия соли, песка и реагентов. Редкие островки травки туда же отправились. Мусор! после спиливания даже убрать не соизволили!!! Благоустройщики xpeнoвы
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