В Липецкой области дожди и до +18

В ближайшие трое суток с прохождением на территории Липецкой области атмосферных фронтов циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха 25 и 27 апреля составят 9-12 градусов тепла, что около климатической нормы, 26 апреля 12-14 градусов тепла. что выше нормы на 2-4 градуса.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем также небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем от 13 до 18 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 14 до 16 градусов тепла.

Самым теплым день 25 апреля в Липецке был в 1943 году: +26 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1981 году — 6 градусов мороза.