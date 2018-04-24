Погода в Липецке

52 минуты назад

В Липецкой области дожди и до +18

333
#дожди
В Липецкой области дожди и до +18

В ближайшие трое суток с прохождением на территории Липецкой области атмосферных фронтов циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности. 

Среднесуточные температуры воздуха 25 и 27 апреля составят 9-12 градусов тепла, что около климатической нормы, 26 апреля 12-14 градусов тепла. что выше нормы на 2-4 градуса. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем также небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем от 13 до 18 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 14 до 16 градусов тепла. 

Самым теплым день 25 апреля в Липецке был в 1943 году: +26 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1981 году — 6 градусов мороза.

333
#дожди

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