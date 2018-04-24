Спорт

сегодня, 13:28

Липецкий боксер-гигант в международном турнире нокаутировал двух соперников в первом раунде

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Липецкий боксер-гигант в международном турнире нокаутировал двух соперников в первом раунде

Евгений Рябцев продолжает оправдывать репутацию восходящей "звезды".

Сегодня днем приятная информация с пометкой «молния» пришла из Казахстана. 16-летний липецкий боксер Евгений Рябцев стал победителем международного юношеского турнира в Алма-Ате.

В самой тяжелой весовой категории (свыше 91 кг) наш земляк провел два боя, оба с представителями зарубежья. И оба поединка закончил досрочно еще в первом раунде, отправив соперников в нокаут.

Ученик Заслуженного тренера РСФСР Георгия Дроздецкого и Сергея Мельникова подает очень большие надежды. Достаточно сказать, что действующий президент областной федерации бокса 3-кратный чемпион мира по кикбоксингу Заслуженный мастер спорта Дмитрий Красичков в свое время отрекомендовал Рябцева корреспонденту GOROD48, как «боксера, который потенциально способен стать нашим вторым Петром Заевым» (легендарный липчанин, который в финале московской Олимпиады-80 уступил кубинцу Теофило Стивенсону – единственному в истории 3-кратному олимпийскому чемпиону по боксу).

В этом году боксер-гигант Рябцев (его вес уже составляет 106 кг) занял 2-е место в первенстве России и выиграл еще один международный турнир в столице Латвии Риге.

Впереди у Евгения еще одни международные соревнования – на Сахалине. Рябцев не случайно сейчас встречается с соперниками из разных стран. Ведь он – кандидат в сборную России для участия в первенстве мира в Аргентине. Поездка липчанина в Южную Америку напрямую зависит от его достижений в международных соревнованиях. Пока наш земляк идет бюез потерь: два первых места из двух.

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Комментарии (2)

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Mikl

7 минут назад
Ого!
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Sergey

47 минут назад
Вы забудете о сигаретах на следующее утро, если воспользуетесь этим современным советом http://netkurenia.blogspot.com Ни физический, ни моральных усилий прикладывать не нужно. По этому методу я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, а стаж 26 лет был!
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