Общество

11 минут назад

«Маски-шоу» в центре Липецка завершились

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#Учения #стадион #чемпионат мира по футболу
«Маски-шоу» в центре Липецка завершились

Учения на стадионе "Металлург" закончены.

Антитеррористические учения в центре Липецка на улицах Советской и Первомайской, стадионе «Металлург» завершены.

Кордоны и оцепления, выставленные в связи с борьбой с предполагаемыми террористами, сняты. Предполагалось, что отрабатывать действия, связанные с обезвреживанием преступников, будут до 14.00, но на самом деле учения закончились в половине первого.

В учениях принимали участие сотрудники УМВД, ДПС, Росгвардии.

После завершения всех маневров руководители подразделений перешли к обсуждению животрепещущего вопроса, куда пойти обедать (поступило предложение в управление УМВД).

Подробнее об учениях здесь.

193
#Учения #стадион #чемпионат мира по футболу

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