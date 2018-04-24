«Маски-шоу» в центре Липецка завершились

Учения на стадионе "Металлург" закончены.

Антитеррористические учения в центре Липецка на улицах Советской и Первомайской, стадионе «Металлург» завершены.

Кордоны и оцепления, выставленные в связи с борьбой с предполагаемыми террористами, сняты. Предполагалось, что отрабатывать действия, связанные с обезвреживанием преступников, будут до 14.00, но на самом деле учения закончились в половине первого.

В учениях принимали участие сотрудники УМВД, ДПС, Росгвардии.

После завершения всех маневров руководители подразделений перешли к обсуждению животрепещущего вопроса, куда пойти обедать (поступило предложение в управление УМВД).

Подробнее об учениях здесь.