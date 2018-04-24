Житель Москвы пригрозил липчанке сделать общедоступными ее интимные фотографии

В ответ мужчина получил удар нательным крестиком в шею, сделавший его инвалидом I группы.

Жительница Липецка, мать-одиночка, Ирина Гудова (имя и фамилия изменены) в соцсетях познакомилась с жителем Москвы. Слово за слово - и симпатичная 23-летняя женщина стала отсылать своему новому другу Дмитрию в личной переписке свои фотографии интимного характера. Липчанка была так хороша, что женатый москвич стал регулярно приезжать к ней в гости. Однако интимные отношения, за которые Ирина получала щедрые вознаграждения, женщине вскоре надоели. Но житель столицы настаивал на продолжении порочной связи. В итоге его настойчивость едва не стоила ему жизни.



Поздним вечером 26 мая прошлого года состоялась последняя встреча Ирины и Дмитрия. Ирина пригласила москвича в лес у поселка Заречье, где еще раз сказала, что с отношениями покончено. Однако Дмитрий заявил, что если она откажет ему в близости, он сделает ее интимные фотографии общедоступными.



Шантаж привел к неожиданному для мужчины результату: Ирина вогнала ему в шею острый предмет, который, по описанию экспертов, был похож на шило. Острие вошло между 3-м и 4-м позвонками, в повредив спинной мозг (позже медики оценили полученную травму как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью потерпевшему). Увидев, что Дмитрий упал и не может встать, Ирина лично доставила его в больницу.



Находясь под следствием, женщина говорила, что у нее не было умысла на причинение смерти жителю Москвы. Она заявила, что в ее руках не было никакого колюще-режущего предмета, и что она ткнула в шею шантажисту его же нательным крестиком, сорванным с цепочки в пылу борьбы.



С учетом тяжести и обстоятельств совершенного преступления судья Октябрьского районного суда Липецка Ирина Тишакова решила изменить подсудимой меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, приговорив ее к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. Также с безработной осужденной в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей (Дмитрий настаивал на пяти миллионах).



Потерпевший москвич участвовал в судебном заседании по конференц-связи: в Липецк ставший вследствие ранения инвалидом-колясочником мужчина приехать не смог.