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40 минут назад

В России введут наказание за исполнение американских санкций

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#Россия #США #санкции
В России введут наказание за исполнение американских санкций

Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России. Его могут принять до конца весенней сессии, то есть до августа.

Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России. Документ могут принять до конца весенней сессии, - заявил журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности для тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

По словам Исаева, по мере разработки закона об антисанкциях появится и законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций. При этом, пояснил парламентарий, уголовное наказание предусматривается только для физических лиц, а для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

"Эта тема тоже сейчас обсуждается", — сказал Исаев, добавив, что штрафы могут быть "достаточно высокие".

"Эта деятельность с нашей точки зрения преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США, не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции", — подчеркнул депутат.

Ранее главы фракций и спикер внесли в нижнюю палату законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает правительству право по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям, - передает РИА-Новости.
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#Россия #США #санкции

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