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сегодня, 11:34
СМИ сообщили о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
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После инаугурации 7 мая Путин подпишет указ, в котором будет расписан план «решительного прорыва» в повышении уровня жизни.
СМИ сообщили о планах президента РФ Владимира Путина по повышению уровня жизни россиян. О том, что это даст для социально-экономического развития страны, - рассказал в эфире радио Sputnik экономист Алексей Зубец.
Президент России Владимир Путин планирует выделить десять триллионов рублей на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
После инаугурации седьмого мая российский лидер подпишет указ, в котором будет расписан план "решительного прорыва" в повышении уровня жизни.
Собеседники агентства добавили, что цифра в десять триллионов появилась совсем недавно и может измениться. Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го.
В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о значении социальной сферы и модернизации инфраструктуры для развития страны.
"Это даст импульс социально-экономическому развитию страны. Вливание через развитие социальной сферы приведет к тому, что рост ВВП в нашей стране ускорится. Сюда же надо отнести дополнительные меры по увеличению пенсий и пособий пожилым россиянам. Об этом пока не сообщают, но я надеюсь, что увеличение прожиточного минимума и поднятие уровня жизни наименее обеспеченных россиян будет входить в те пакеты, которые будут рассматриваться после инаугурации седьмого мая", – отметил Алексей Зубец.
Bloomberg отмечает, что для реализации этих планов придется сократить расходы на других направлениях, например, в сфере обороны. Кроме того, в России могут ввести четырехпроцентный налог с продаж, однако эта мера еще не одобрена.
Алексей Зубец предположил, где можно взять деньги на новые программы.
"Есть масса возможностей финансирования этих проектов без увеличения налоговой нагрузки на население и бизнес. У России на сегодняшний день очень хороший кредитный рейтинг и низкая нагрузка на бюджет с точки зрения обслуживания долга. Долг государства составляет порядка 20% ВВП – по международным меркам это очень низкий долг. Одним из источников для финансирования программ по социально-экономическому развитию и повышению качества жизни может стать увеличение внутренних и внешних заимствований. Это не приведет к негативным последствиям – тем более при условии, что мы получим темпы роста ВВП выше, чем тот процент, который необходим государству для обслуживания этого долга. В этом случае общая долговая нагрузка на бюджет не будет расти, и за счет этого возможно финансирование многих программ, нацеленных на рост уровня и качества жизни. К тому же, по прогнозам экономистов, мировое развитие экономики продолжится, и, в том числе, будут расти цены на нефть. То есть можно ожидать, что вырастут и те поступления, которые Россия получает за счет экспорта нефти", – сказал Алексей Зубец.
После победы на выборах президента России в марте 2018 года Владимир Путин заявил, что приоритетом в его следующий срок будет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики, - передает РИА-Новости.
Президент России Владимир Путин планирует выделить десять триллионов рублей на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
После инаугурации седьмого мая российский лидер подпишет указ, в котором будет расписан план "решительного прорыва" в повышении уровня жизни.
Собеседники агентства добавили, что цифра в десять триллионов появилась совсем недавно и может измениться. Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го.
В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о значении социальной сферы и модернизации инфраструктуры для развития страны.
"Это даст импульс социально-экономическому развитию страны. Вливание через развитие социальной сферы приведет к тому, что рост ВВП в нашей стране ускорится. Сюда же надо отнести дополнительные меры по увеличению пенсий и пособий пожилым россиянам. Об этом пока не сообщают, но я надеюсь, что увеличение прожиточного минимума и поднятие уровня жизни наименее обеспеченных россиян будет входить в те пакеты, которые будут рассматриваться после инаугурации седьмого мая", – отметил Алексей Зубец.
Bloomberg отмечает, что для реализации этих планов придется сократить расходы на других направлениях, например, в сфере обороны. Кроме того, в России могут ввести четырехпроцентный налог с продаж, однако эта мера еще не одобрена.
Алексей Зубец предположил, где можно взять деньги на новые программы.
"Есть масса возможностей финансирования этих проектов без увеличения налоговой нагрузки на население и бизнес. У России на сегодняшний день очень хороший кредитный рейтинг и низкая нагрузка на бюджет с точки зрения обслуживания долга. Долг государства составляет порядка 20% ВВП – по международным меркам это очень низкий долг. Одним из источников для финансирования программ по социально-экономическому развитию и повышению качества жизни может стать увеличение внутренних и внешних заимствований. Это не приведет к негативным последствиям – тем более при условии, что мы получим темпы роста ВВП выше, чем тот процент, который необходим государству для обслуживания этого долга. В этом случае общая долговая нагрузка на бюджет не будет расти, и за счет этого возможно финансирование многих программ, нацеленных на рост уровня и качества жизни. К тому же, по прогнозам экономистов, мировое развитие экономики продолжится, и, в том числе, будут расти цены на нефть. То есть можно ожидать, что вырастут и те поступления, которые Россия получает за счет экспорта нефти", – сказал Алексей Зубец.
После победы на выборах президента России в марте 2018 года Владимир Путин заявил, что приоритетом в его следующий срок будет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики, - передает РИА-Новости.
2 655
Вилы
Юрий.Воронеж.